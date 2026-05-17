CURIOSO
Comitiva a cavalo atrai a curiosidade em meio ao trânsito em BH
Cena na manhã deste domingo (17/5) resgata a essência interiorana no coração da metrópole
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A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press