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CURIOSO

Comitiva a cavalo atrai a curiosidade em meio ao trânsito em BH

Cena na manhã deste domingo (17/5) resgata a essência interiorana no coração da metrópole

Alexandre Guzanshe
  • A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser
    A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser
    A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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    A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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    A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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    A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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    A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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    A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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    A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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    A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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