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Acidente no Anel Rodoviário causa congestionamento em BH; veja fotos

Engavetamento nesta-terça (12/5) deixa ao menos duas pessoas feridas e muito trânsito no sentido Vitória

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Estado de Minas
  • Uma carreta fora de controle provocou um grave acidente na tarde desta terça-feira (12/5) no Anel Rodoviário de Belo Horizonte
    Uma carreta fora de controle provocou um grave acidente na tarde desta terça-feira (12/5) no Anel Rodoviário de Belo Horizonte Foto: Larissa Leone/EM/D.A Press
  • O acidente causou filas de congestionamento
    O acidente causou filas de congestionamento Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Segundo o Corpo de Bombeiros, 13 veículos se envolveram na colisão, entre eles oito carros, uma caminhonete e quatro carretas.
    Segundo o Corpo de Bombeiros, 13 veículos se envolveram na colisão, entre eles oito carros, uma caminhonete e quatro carretas. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • O trânsito ficou completamente interditado no sentido Vitória
    O trânsito ficou completamente interditado no sentido Vitória Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • As vítimas, que estavam no mesmo carro de passeio foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
    As vítimas, que estavam no mesmo carro de passeio foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • De acordo com as primeiras informações divulgadas pelas equipes de resgate, o acidente ocorreu por volta das 14h40, próximo ao trevo da Avenida Úrsula Paulino e da área de escape existente na rodovia
    De acordo com as primeiras informações divulgadas pelas equipes de resgate, o acidente ocorreu por volta das 14h40, próximo ao trevo da Avenida Úrsula Paulino e da área de escape existente na rodovia Foto: Larissa Leone/EM/D.A Press
  • Apenas duas pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico no local
    Apenas duas pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico no local Foto: Larissa Leone/EM/D.A Press
  • Mazzo Boechat agradece a Deus por não ter se ferido no acidente
    Mazzo Boechat agradece a Deus por não ter se ferido no acidente Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Militares do Corpo de Bombeiros, agentes da Polícia Militar, equipes da BHTrans e socorristas do Samu atuaram na ocorrência para prestar atendimento às vítimas
    Militares do Corpo de Bombeiros, agentes da Polícia Militar, equipes da BHTrans e socorristas do Samu atuaram na ocorrência para prestar atendimento às vítimas Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a carreta atravessada na pista e diversos carros danificados após o impacto.
    Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a carreta atravessada na pista e diversos carros danificados após o impacto. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
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