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Acidente no Anel Rodoviário causa congestionamento em BH; veja fotos
Engavetamento nesta-terça (12/5) deixa ao menos duas pessoas feridas e muito trânsito no sentido Vitória
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Uma carreta fora de controle provocou um grave acidente na tarde desta terça-feira (12/5) no Anel Rodoviário de Belo Horizonte Foto: Larissa Leone/EM/D.A Press
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O acidente causou filas de congestionamento Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
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Segundo o Corpo de Bombeiros, 13 veículos se envolveram na colisão, entre eles oito carros, uma caminhonete e quatro carretas. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
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O trânsito ficou completamente interditado no sentido Vitória Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
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As vítimas, que estavam no mesmo carro de passeio foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
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De acordo com as primeiras informações divulgadas pelas equipes de resgate, o acidente ocorreu por volta das 14h40, próximo ao trevo da Avenida Úrsula Paulino e da área de escape existente na rodovia Foto: Larissa Leone/EM/D.A Press
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Apenas duas pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico no local Foto: Larissa Leone/EM/D.A Press
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Mazzo Boechat agradece a Deus por não ter se ferido no acidente Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
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Militares do Corpo de Bombeiros, agentes da Polícia Militar, equipes da BHTrans e socorristas do Samu atuaram na ocorrência para prestar atendimento às vítimas Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
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Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a carreta atravessada na pista e diversos carros danificados após o impacto. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
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