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PF mira secretaria no Rio e deputado federal por suspeita de fraude

Investigação aponta direcionamento, superfaturamento e fraude em contratos de castração de animais no Rio de Janeiro

Giovanna de Souza
  • PF cumpre mandados contra deputado em investigação de desvio de R$ 200 mi
    PF cumpre mandados contra deputado em investigação de desvio de R$ 200 mi Foto: Divulgação/Polícia Federal
  • PF cumpre mandados contra deputado em investigação de desvio de R$ 200 mi
    PF cumpre mandados contra deputado em investigação de desvio de R$ 200 mi Foto: Divulgação/Polícia Federal
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    PF cumpre mandados contra deputado em investigação de desvio de R$ 200 mi Foto: Divulgação/Polícia Federal
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    PF cumpre mandados contra deputado em investigação de desvio de R$ 200 mi Foto: Divulgação/Polícia Federal
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