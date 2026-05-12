SEAPA
PF mira secretaria no Rio e deputado federal por suspeita de fraude
Investigação aponta direcionamento, superfaturamento e fraude em contratos de castração de animais no Rio de Janeiro
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PF cumpre mandados contra deputado em investigação de desvio de R$ 200 mi Foto: Divulgação/Polícia Federal
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PF cumpre mandados contra deputado em investigação de desvio de R$ 200 mi Foto: Divulgação/Polícia Federal
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PF cumpre mandados contra deputado em investigação de desvio de R$ 200 mi Foto: Divulgação/Polícia Federal
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PF cumpre mandados contra deputado em investigação de desvio de R$ 200 mi Foto: Divulgação/Polícia Federal
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