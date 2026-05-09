ZOOLÓGICO DA CAPITAL
Fotos: o segredo para nunca mais 'perder' seu animal favorito no Zoo de BH
Programação especial liberada às quintas-feiras vai mostrar exatamente onde e quando os animais estarão mais ativos para o público
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O Jardim Zoológico de Belo Horizonte foi inaugurado em 25 de janeiro de 1959 Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
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Atualmente, a instituição mantém sob seus cuidados 3.500 animais de 204 espécies distintas, distribuídas em 292 recintos ambientados Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
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Cada animal possui uma dieta própria, que atende às necessidades daquela espécie e cujas quantidades são dimensionadas pela equipe técnica Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
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Sob as orientações da equipe de bem-estar animal, a equipe de nutrição do Zoo de BH, rotineiramente, prepara e oferta algumas refeições dos animais de forma diferenciada Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
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O objetivo é permitir que o visitante possa se ajustar à rotina da instituição e dos animais para ter mais chances de ver as espécies favoritas Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
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A PBH informa que será divulgada, toda quinta-feira, no site do Jardim Zoológico, a programação de enriquecimento nutricional para os animais Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
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Quem for ao local nos finais de semana poderá programar seu passeio – e voltar para casa sem qualquer frustração Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
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