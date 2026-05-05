ACIDENTE AÉREO
Avião cai em BH: veja fotos do local um dia após acidente
Aeronave atingiu prédio no Bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte; três pessoas morreram e duas ficaram feridas
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DestroÃ§os ainda espalhados no local Foto: Querén Hapuque/EM/D.A Press
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Responsáveis pelo avião devem realizar retirada e limpeza da área Foto: Querén Hapuque/EM/D.A Press
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Avião sendo içado Foto: Querén Hapuque/EM/D.A Press
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Avião sendo içado Foto: Querén Hapuque/EM/D.A Press
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Prédio atingido por avião em BH segue sem previsão de conclusão da perícia Foto: Querén Hapuque/EM/D.A Press
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Prédio atingido por avião em BH segue sem previsão de conclusão da perícia Foto: Querén Hapuque/EM/D.A Press