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ACIDENTE AÉREO

Avião cai em BH: veja fotos do local um dia após acidente

Aeronave atingiu prédio no Bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte; três pessoas morreram e duas ficaram feridas

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Estado de Minas
  • Destroços ainda espalhados no local
    DestroÃ§os ainda espalhados no local Foto: Querén Hapuque/EM/D.A Press
  • Responsáveis pelo avião devem realizar retirada e limpeza da área
    Responsáveis pelo avião devem realizar retirada e limpeza da área Foto: Querén Hapuque/EM/D.A Press
  • Avião sendo içado
    Avião sendo içado Foto: Querén Hapuque/EM/D.A Press
  • Avião sendo içado
    Avião sendo içado Foto: Querén Hapuque/EM/D.A Press
  • Prédio atingido por avião em BH segue sem previsão de conclusão da perícia
    Prédio atingido por avião em BH segue sem previsão de conclusão da perícia Foto: Querén Hapuque/EM/D.A Press
  • Prédio atingido por avião em BH segue sem previsão de conclusão da perícia
    Prédio atingido por avião em BH segue sem previsão de conclusão da perícia Foto: Querén Hapuque/EM/D.A Press
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