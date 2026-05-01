Assine
overlay
Início Galeria
MANIFESTAÇÃO

Defesa pelo fim da escala 6x1 marca Dia do Trabalhador em BH

Entidades de classe e movimentos sociais defendem proposta de redução da jornada de trabalho em discussão na Câmara dos Deputados

Alexandre Guzanshe
  • Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte
    Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte
    Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte
    Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte
    Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte
    Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte
    Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte
    Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte
    Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte
    Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Reginaldo Lopes (PT-MG) defende aprovação da escala 6x1 antes das eleições e rechaça compensação financeira para empregadores
    Reginaldo Lopes (PT-MG) defende aprovação da escala 6x1 antes das eleições e rechaça compensação financeira para empregadores Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte
    Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte
    Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay