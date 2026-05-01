MANIFESTAÇÃO
Defesa pelo fim da escala 6x1 marca Dia do Trabalhador em BH
Entidades de classe e movimentos sociais defendem proposta de redução da jornada de trabalho em discussão na Câmara dos Deputados
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Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Reginaldo Lopes (PT-MG) defende aprovação da escala 6x1 antes das eleições e rechaça compensação financeira para empregadores Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Manifestação do Dia do Trabalhador realizada nesta sexta-feira (1º/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press