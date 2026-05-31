Você conhece a fruta cambuci? Saiba mais sobre ela

O cultivo do cambuci pode acontecer em jardins, quintais e até em vasos grandes, desde que a planta receba os cuidados adequados. A espécie prefere clima subtropical ou tropical úmido, além de boa incidência de luz solar. O solo precisa ser rico em matéria orgânica, levemente ácido e com boa drenagem. As regas devem manter a terra úmida, mas sem excesso de água. Atenção, quando cultivada diretamente no solo, a árvore precisa de espaço suficiente para o crescimento da copa. Também é importante r Foto: Wikimedia Commons / Webysther Nunes