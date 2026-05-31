Estilo de Vida
Poliéster: saiba curiosidades e vantagens desse tecido
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Hoje, existem tecidos de poliéster com toque macio, boa respirabilidade e conforto térmico. Além disso, o material pode receber tratamentos especiais e misturas com outras fibras. Dessa forma, a indústria consegue produzir tecidos com diferentes caimentos, níveis de conforto e aplicações variadas. Foto: Wikimedia Commons / Antimoni
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Primeiro ocorre a polimerização, etapa em que substâncias químicas formam o polímero responsável pela fibra. Depois disso, o material passa por máquinas que criam filamentos finos, resistentes e flexíveis. Em seguida, esses fios recebem processos de estiragem e acabamento, que ajudam a melhorar a textura, a elasticidade e a durabilidade do tecido. Dependendo da finalidade, o poliéster pode permanecer puro ou pode ser misturado com algodão, elastano, viscose e outras fibras. Foto: Wikimedia Commons / Damieng
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Entre os principais tipos de poliéster, o tecido 100% sintético se destaca pela resistência, pela secagem rápida e pela facilidade de manutenção. Já as microfibras possuem fios extremamente finos, responsáveis por um toque mais suave e confortável. O poliéster com elastano oferece maior elasticidade, por isso aparece bastante em roupas esportivas e leggings. Além disso, as misturas com algodão ajudam na respirabilidade e tornam o tecido mais agradável para climas quentes. Foto: Divulgação
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As vantagens do poliéster explicam sua popularidade no setor têxtil. O material possui alta durabilidade, não amassa facilmente e seca muito rápido após a lavagem. Além disso, mantém as cores vivas por bastante tempo e apresenta ótima resistência ao desgaste causado pelo uso constante. Para empresas e confecções, o material também oferece excelente custo-benefício devido à vida útil das peças. Foto: Divulgação
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Entretanto, alguns cuidados ajudam a conservar melhor os tecidos de poliéster. O ideal é evitar altas temperaturas durante a lavagem e na hora de passar as roupas, pois o calor excessivo pode danificar as fibras. Também vale utilizar sabão neutro e evitar produtos com cloro, que comprometem a cor e a resistência do tecido. Sempre que possível, a secagem deve acontecer à sombra para preservar a aparência das peças. Foto: Divulgação