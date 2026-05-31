Poliéster: saiba curiosidades e vantagens desse tecido

Entretanto, alguns cuidados ajudam a conservar melhor os tecidos de poliéster. O ideal é evitar altas temperaturas durante a lavagem e na hora de passar as roupas, pois o calor excessivo pode danificar as fibras. Também vale utilizar sabão neutro e evitar produtos com cloro, que comprometem a cor e a resistência do tecido. Sempre que possível, a secagem deve acontecer à sombra para preservar a aparência das peças. Foto: Divulgação