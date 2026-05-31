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Josh Dallas é confirmado na 2ª temporada de “Mentirosos”
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Na primeira temporada de “Mentirosos”, a trama acompanha Cadence Sinclair, herdeira de uma família rica e aparentemente perfeita, e seu grupo de amigos, os “Mentirosos”, formado por seus primos e um amigo. Todos os verões, a família se reúne em uma ilha particular em Massachusetts, mas, no verão número 16, tudo muda. Cadence sofre um acidente que a deixa com amnésia e fortes dores. No verão 17, ela retorna à ilha determinada a recuperar suas memórias e descobrir o que aconteceu. Foto: Divulgação
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Nos novos episódios, Cadence, interpretada por Emily Alyn Lind, retorna à ilha de Beechwood determinada a descobrir a verdade sobre os segredos de sua família. Durante a investigação, ela encontra revelações sobre o verão de 1999 vivido pelas irmãs Sinclair, marcado por romances, rivalidades e até um assassinato. Em cenas de flashback, o público acompanhará Carrie, Penny e Bess na adolescência, enquanto os acontecimentos do passado continuam impactando suas vidas no presente. Foto: Pexels / Gioele Fazzeri
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Conheça mais, a seguir, sobre a trajetória de Joshua “Josh” Paul Dallas. Nascido em 18 de dezembro de 1978, em Louisville, Kentucky, nos Estados Unidos, ele é conhecido por interpretar o Príncipe Encantado/David Nolan na série “Once Upon a Time” e Ben Stone em “Manifest”. Foto: Reprodução / Instagram
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Josh estudou na New Albany Senior High School, onde era envolvido com o teatro. Enquanto ainda era aluno, aos 16 anos, recebeu a Bolsa Sarah Exley, concedida a um estudante norte-americano a cada três anos para estudar teatro no prestigiado Mountview Academy of Theatre Arts, em Londres, na Inglaterra. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
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Aos 20 anos, Josh conquistou seu primeiro trabalho profissional como ator na aclamada Royal Shakespeare Company. Em seguida, passou a atuar em algumas das companhias de teatro mais renomadas do mundo, incluindo a Royal National Theatre, a English National Opera, a New Shakespeare Company e a Young Vic. Foto: Reprodução / Instagram
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Após dez anos vivendo em Londres, Josh retornou aos Estados Unidos para seguir carreira em Hollywood. Apenas cinco dias depois de sua chegada, foi convidado para interpretar Fandral no filme “Thor”, da Marvel, estrelado por Chris Hemsworth. No entanto, devido a conflitos de agenda com as gravações de “Once Upon a Time”, ele não reprisou o papel na sequência “Thor: O Mundo Sombrio” e foi substituído por Zachary Levi. Foto: Divulgação
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Em 2011, começou a estrelar a série da ABC “Once Upon a Time” como o Príncipe Encantado/David Nolan. Exibida entre 2011 e 2018, a produção se destacou por combinar fantasia, aventura, romance e releituras criativas dos contos de fadas clássicos. Josh permaneceu na série até a 6ª temporada e retornou para o episódio final da sétima e última temporada da produção. Foto: Divulgação
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“Once Upon a Time - Era Uma Vez” mistura personagens de contos de fadas clássicos com o mundo real. A história acompanha Emma Swan, interpretada por Jennifer Morrison, uma jovem que descobre ser filha de Branca de Neve, vivida por Ginnifer Goodwin, e do Príncipe Encantado. Ela é levada para a cidade de Storybrooke, onde personagens de diversos contos vivem sem se lembrar de suas verdadeiras identidades devido a uma poderosa maldição lançada pela Rainha Má, interpretada por Lana Parrilla. Foto: Divulgação
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De 2018 a 2023, Josh estrelou a série de mistério e drama “Manifest”, da NBC, no papel de Ben Stone. A produção teve suas três primeiras temporadas exibidas pela NBC e a quarta e última produzida pela Netflix. Como um dos passageiros do voo 828, Ben foi um dos personagens centrais da trama. Foto: Divulgação / NBCUniversal Media, LLC
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“Manifest - O Mistério do Voo 828” acompanha a história dos passageiros do voo 828, que, após enfrentarem uma forte turbulência em um voo normal, pousam e descobrem que cinco anos se passaram. Enquanto o restante do mundo os considerava mortos, eles não envelheceram um único dia. Além disso, começam a receber “chamados”, ou seja, começam a ouvir vozes e ter visões de acontecimentos que ainda não ocorreram. Foto: Divulgação
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Josh Dallas também tem outros títulos em sua filmografia, entre eles “Ultimate Force”, “80 Minutos para Viver ou Morrer”, “Doctor Who”, “The Boxer”, “Abismo do Medo”, “Cinco Pela Cura”, “Esquadrão Red Tails”, “Money”, “Havaí Cinco-0”, “CSI: Investigação Criminal”, “The Last Days of Lehman Brothers”, “The Hunting Party” e outros. Foto: Divulgação