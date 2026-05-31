Josh Dallas é confirmado na 2ª temporada de “Mentirosos”

Na primeira temporada de “Mentirosos”, a trama acompanha Cadence Sinclair, herdeira de uma família rica e aparentemente perfeita, e seu grupo de amigos, os “Mentirosos”, formado por seus primos e um amigo. Todos os verões, a família se reúne em uma ilha particular em Massachusetts, mas, no verão número 16, tudo muda. Cadence sofre um acidente que a deixa com amnésia e fortes dores. No verão 17, ela retorna à ilha determinada a recuperar suas memórias e descobrir o que aconteceu. Foto: Divulgação