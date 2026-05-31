Justiça autoriza véu islâmico para bombeiras muçulmanas em Porto Alegre

A ação foi movida pela Associação Nacional de Juristas Islâmicos (Anaji) após o pedido da bombeira ser negado administrativamente. Ao conceder a tutela de urgência, o magistrado destacou que a liberdade religiosa é garantida pela Constituição e que o Estado laico deve proteger a pluralidade de crenças. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons