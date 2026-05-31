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Plantas belas, mas que exigem atenção: essas espécies podem virar foco de mosquitos
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As bromélias, em especial as imperiais, acumulam bastante água nas folhas centrais, formando reservatórios que favorecem a reprodução de mosquitos e exigem retirada ou tratamento constante do líquido. Apesar do risco, continuam sendo plantas tropicais apreciadas pela beleza e diversidade de cores, além de utilizadas em paisagismo urbano, o que aumenta a necessidade de cuidados coletivos. A manutenção adequada pode incluir o uso de areia ou larvicidas biológicos. O abacaxi, aliás, pertence à famí Foto: ImagePerson - wikimedia commons
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A espada-de-são-jorge pode acumular água em excesso na base das folhas rígidas, especialmente quando cultivada em vasos com pratos que retêm líquido. Embora seja uma planta resistente e muito popular por purificar o ar e decorar interiores, precisa de rega moderada e solo bem drenado para evitar que se torne foco de mosquitos. Com manejo adequado, incluindo a retirada de recipientes que acumulam água e a manutenção periódica do substrato, ela conserva seus benefícios ornamentais e funcionais sem Foto: Thiago A. wikimedia commons
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A babosa possui folhas largas e suculentas que podem armazenam água em excesso, tornando-se foco de mosquitos quando cultivada sem drenagem adequada. É valorizada por suas propriedades medicinais e ornamentais, mas exige rega controlada e recipientes sempre limpos. Com manejo correto, oferece benefícios sem comprometer a saúde e mantém sua função decorativa. Foto: Holger Uwe Schmitt wikimedia commons
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O lírio-da-paz é muito usado em interiores pela elegância de suas flores brancas, entretanto suas folhas podem acumular água se a rega for exagerada, criando ambiente propício para mosquitos. É necessário, portanto, manter o solo úmido sem excesso e evitar pratos com água parada. Assim, conserva beleza e purificação do ar sem riscos sanitários. Foto: Vinayaraj wikimedia commons
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As samambaias retêm umidade em folhas e vasos, especialmente quando o cultivo ocorre em ambientes fechados, e o excesso de água pode se acumular nos recipientes, o que atrai mosquitos. São fáceis de cultivar e muito usadas em interiores, mas pedem rega equilibrada e drenagem constante. A remoção de água acumulada garante segurança sem perder o charme ornamental. Foto: Pixabay
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O antúrio destaca-se por flores vermelhas e folhas brilhantes, mas o excesso de água em vasos mal drenados favorece mosquitos. A rega deve ser moderada e acompanhada de limpeza frequente das folhas para evitar riscos. Além disso, é importante garantir boa ventilação no ambiente, mantendo a planta saudável e segura. Foto: Jerzy Opio?a wikimedia commons
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O agave, suculenta de folhas largas, pode armazenar água em cavidades naturais, especialmente em áreas externas. Esse acúmulo favorece mosquitos, exigindo inspeção e remoção de líquido após chuvas. Também é recomendado o uso de substrato arenoso para melhorar a drenagem e reduzir o risco sanitário. Foto: Marc Ryckaert wikimedia commons
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A colocasia possui folhas grandes que acumulam água em sua superfície e base, atraindo mosquitos em ambientes abertos. É uma planta exótica e decorativa, mas requer drenagem eficiente e inspeção frequente. O cultivo deve incluir monitoramento constante em períodos chuvosos para evitar problemas de saúde. Foto: Amoriver Information - wikimedia commons
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A costela-de-adão é popular em interiores modernos, mas suas folhas largas retêm água facilmente. O excesso de umidade nos vasos favorece mosquitos, exigindo rega controlada e ventilação adequada. Além disso, recomenda-se o uso de vasos com furos de drenagem para manter equilíbrio entre estética e segurança. Foto: Wouter Hagens wikimedia commons
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As marantas acumulam água em folhas e vasos, especialmente em ambientes úmidos. São ornamentais de grande beleza, mas pedem rega moderada e inspeção constante para evitar mosquitos. O cultivo deve ser acompanhado de limpeza regular dos recipientes, garantindo decoração sem riscos sanitários. Foto: Manuspanicker wikimedia commons
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Bananeira, taioba, copo-de-leite e helicônia, não menos belas que as já citadas, são outras espécies de que compartilham do mesmo risco. Com folhas largas, formatos em taça ou roseta e brácteas coloridas, acumulam água da chuva em quantidade e, assim, podem se tornar foco de mosquitos. A prevenção exige inspeção frequente e manejo cuidadoso, garantindo que beleza e saúde caminhem juntas no espaço verde. Foto: imagem gerada por i.a