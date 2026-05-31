Plantas belas, mas que exigem atenção: essas espécies podem virar foco de mosquitos

A espada-de-são-jorge pode acumular água em excesso na base das folhas rígidas, especialmente quando cultivada em vasos com pratos que retêm líquido. Embora seja uma planta resistente e muito popular por purificar o ar e decorar interiores, precisa de rega moderada e solo bem drenado para evitar que se torne foco de mosquitos. Com manejo adequado, incluindo a retirada de recipientes que acumulam água e a manutenção periódica do substrato, ela conserva seus benefícios ornamentais e funcionais sem Foto: Thiago A. wikimedia commons