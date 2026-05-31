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Onde o sol nunca se põe: cidades que vivem a noite iluminada
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Tromso, na Noruega, no norte da Noruega e acima do Círculo Polar Ártico, é mundialmente famosa como a "Capital da Aurora Boreal". Oferece o sol da meia-noite entre maio e julho, quando segue visível sem se pôr e cria uma atmosfera única. A população aproveita para realizar festivais culturais, shows e atividades esportivas durante a madrugada iluminada. O fenômeno é um dos principais atrativos turísticos da região, movimentando a economia e consolidando a cidade como destino de referência para q Foto: Imagem de Michelle Maria por Pixabay
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Reykjavik, a capital da Islândia, vivencia dias sem noite durante o verão, com o sol visível até a meia-noite e além, proporcionando paisagens deslumbrantes sob luz contínua. A população aproveita para realizar eventos ao ar livre, explorar trilhas e celebrar a cultura islandesa em festivais que se estendem madrugada adentro, fortalecendo o vínculo entre natureza e sociedade. O turismo cresce com visitantes em busca dessa vivência única, tornando Reykjavik um dos destinos mais procurados para qu Foto: Imagem de Marcel Dominic por Pixabay
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Fairbanks, no Alasca, é uma das cidades mais famosas dos Estados Unidos pelo sol da meia-noite, que ocorre entre maio e julho e altera a rotina local com dias sem noite. A cidade promove corridas e festivais noturnos sob a luz solar, atraindo turistas e cientistas interessados em vivenciar o fenômeno. Universidades da região estudam os impactos do sol contínuo sobre o ciclo circadiano humano e sobre a fauna local. Foto: Imagem de Wil Lawson por Pixabay
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Murmansk, na Rússia, é a maior cidade acima do Círculo Polar Ártico e vive semanas de sol contínuo, influenciando hábitos sociais e culturais da população. O fenômeno atrai visitantes interessados em vivenciar o contraste extremo com o inverno polar rigoroso. Pesquisadores analisam como a exposição prolongada à luz afeta a saúde mental e o desempenho escolar. Foto: Imagem de Luda Kot por Pixabay
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Rovaniemi, capital da Lapônia finlandesa, é conhecida como a “cidade do Papai Noel” e também experimenta o sol da meia-noite, aproveitando o fenômeno para intensificar o turismo. Atividades ao ar livre e passeios noturnos iluminados reforçam a identidade cultural da Lapônia. Autoridades locais investem em infraestrutura para receber visitantes durante o período de luz contínua. Foto: Imagem de A P B por Pixabay
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Longyearbyen, no arquipélago norueguês de Svalbard e a cerca de 1.300 quilômetros do Polo Norte, vive meses de sol contínuo, atraindo grande interesse. O fenômeno nesta que é uma das cidades mais ao norte do planeta, marca profundamente o cotidiano dos moradores por precisarem adaptar horários e rotinas à ausência de noite. A região é um laboratório natural para estudo das mudanças climáticas. Foto: Thomas Woodtli wikimedia commons
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Yellowknife, nos territórios do noroeste do Canadá, aproveita o fenômeno para promover turismo ecológico e cultural. O contraste com os invernos rigorosos torna a experiência ainda mais marcante para visitantes. A cidade, aliás, investe em programas de observação astronômica e em trilhas iluminadas pela luz solar contínua. Foto: Electronker f wikimedia commons
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Barrow, hoje chamada Utqia?vik, é a cidade mais ao norte dos Estados Unidos e vive cerca de dois meses de sol da meia-noite. O fenômeno transforma a rotina local e é estudado por cientistas devido aos impactos no ciclo circadiano humano. Pesquisas também avaliam como a fauna ártica se adapta à ausência de escuridão. Foto: Dave Cohoe - wikimedia commons
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Kiruna, no norte da Suécia, vive semanas de sol contínuo durante o verão e organiza festivais culturais aproveitando a luz permanente. O fenômeno é símbolo da Lapônia sueca e atrai milhares de turistas todos os anos. A cidade também é referência em mineração e adapta suas operações ao período de luminosidade constante. Foto: Imagem de Lauriane por Pixabay
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Nuuk, capital da Groenlândia, experimenta o sol da meia-noite e atrai turistas interessados em explorar paisagens geladas sob luz contínua. A experiência reforça a conexão entre cultura local e natureza, com destaque para tradições inuítes. Pesquisadores estudam como o fenômeno influencia a pesca e a vida marinha da região. Foto: Imagem de allaniversen por Pixabay
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Por fim, Hammerfest é considerada uma das cidades mais antigas do Ártico e celebra o sol da meia-noite com eventos culturais e atividades turísticas. O fenômeno se tornou referência mundial e fortalece a identidade da cidade como destino polar. Autoridades locais promovem campanhas de saúde para lidar com os efeitos da exposição prolongada à luz. Foto: Jansteri - wikimedia commons