Onde o sol nunca se põe: cidades que vivem a noite iluminada

Tromso, na Noruega, no norte da Noruega e acima do Círculo Polar Ártico, é mundialmente famosa como a "Capital da Aurora Boreal". Oferece o sol da meia-noite entre maio e julho, quando segue visível sem se pôr e cria uma atmosfera única. A população aproveita para realizar festivais culturais, shows e atividades esportivas durante a madrugada iluminada. O fenômeno é um dos principais atrativos turísticos da região, movimentando a economia e consolidando a cidade como destino de referência para q Foto: Imagem de Michelle Maria por Pixabay