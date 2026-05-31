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Matt Long estrela novo filme de romance na Hallmark
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Apesar da forte conexão imediata entre os dois, eles acabam se separando sem manter contato. Sete anos depois, Kim retorna ao estado de Illinois para cobrir um novo eclipse como repórter, sem imaginar que poderá reencontrar o homem que nunca esqueceu. Ao longo da história, os dois personagens enfrentam uma série de desencontros enquanto tentam descobrir se o destino finalmente permitirá que vivam a relação que começou anos antes. Esse é o primeiro trabalho que Matt Long realiza depois de ter par Foto: Reprodução / Instagram
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Recentemente, a série "Jack and Bobby", estrelada por Matt Long em 2004, chegou ao catálogo da Hulu nos Estados Unidos. O ator celebrou a novidade nas redes sociais e aproveitou para compartilhar uma lembrança ligada ao início de sua carreira. Em uma publicação no Instagram, Long revelou que comprou seu primeiro carro novo, um Jeep Wrangler Unlimited, logo após ser escalado para a produção. Na época, ele deixou Nova York para se mudar para Los Angeles e iniciar as gravações da série. Segundo ele Foto: Reprodução / Instagram
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Conheça mais, a seguir, sobre a trajetória de Matt Long. Nascido no dia 18 de maio de 1980, em Winchester, Kentucky, nos Estados Unidos, ele é um ator conhecido por trabalhos em séries como "Jack and Bobby", "Manifest - O Mistério do Voo 828", "Private Practice", "The Newsroom" e "O Rastreador". Foto: Divulgação / NBC Universal Media, LLC
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Matt Long estudou na Western Kentucky University, onde foi membro da fraternidade Sigma Alpha Epsilon. Depois de se formar, Long se mudou para Nova York, onde trabalhou como ator em vários teatros. Foi nessa época, enquanto atuava em uma peça no Williamstown Theatre Festival, em Massachusetts, que Matt conheceu um empresário que o incentivou a seguir carreira em Hollywood. Foto: Reprodução / Instagram
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Logo depois, em 2004, ele foi escalado como protagonista na aclamada, porém curta, série dramática da The WB, "Jack e Bobby". A produção acompanha a vida de dois irmãos adolescentes, Jack, papel de Long, e Bobby McCallister, interpretado por Logan Lerman, que crescem no Missouri com a mãe. Curiosamente, a série mostra, por meio de flashforwards, que um deles será Presidente dos Estados Unidos entre 2041 e 2049, mas o público só descobre quem é no final da série. Foto: Divulgação
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Long foi um dos personagens principais da série dramática de curta duração da ABC, "The Deep End", em 2010. Ele também teve o papel recorrente de Joey Baird na série dramática da AMC, "Mad Men", e, em 2012, foi escalado para o piloto da ABC, "Gilded Lilys", criado e produzido por Shonda Rhimes. Foto: Divulgação
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Depois, Matt Long foi escalado por Shonda Rhimes para fazer parte do elenco recorrente de "Private Practice", série derivada de "Grey's Anatomy". Na produção, ele interpretou o Dr. James Peterson, médico que se envolve romanticamente com a Dra. Amelia Shepherd. Exibida entre 2007 e 2013, "Private Practice" acompanha a trajetória da Dra. Addison Montgomery, que deixa o Seattle Grace Hospital para trabalhar em uma clínica particular de Los Angeles. Foto:
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Em 2013, Matt Long assumiu o papel principal da série dramática "Lucky 7", da ABC, interpretando Matt Korzak. A produção acompanhava a vida de sete funcionários de um posto de gasolina em Queens, Nova York, que vencem um prêmio milionário na loteria. Dois anos depois, o ator integrou o elenco da segunda temporada de "Helix", série de ficção científica e suspense produzida pelo canal Syfy. Foto: Divulgação
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Em 2019, Long interpretou o personagem recorrente Zeke Landon durante a primeira temporada do drama "Manifest", da NBC, e foi promovido ao elenco principal na segunda temporada. Zeke passa por situações semelhantes às dos passageiros do voo 828 e desenvolve uma forte ligação com Michaela Stone, uma das protagonistas da série. Foto: Divulgação / Warner Brothers Entertainment, Inc.
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"Manifest - O Mistério do Voo 828" acompanha a história dos passageiros do voo 828 que, após enfrentarem uma forte turbulência em um voo normal, pousam e descobrem que cinco anos se passaram. Enquanto o restante do mundo os considerava mortos, eles não envelheceram um único dia. Além disso, começam a receber "chamados", ou seja, passam a ouvir vozes e ter visões de acontecimentos que ainda não ocorreram. Foto: Divulgação
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Na carreira, Matt Long tem em sua filmografia outros títulos como "The Greatest Adventure of My Life", "Traídos pelo Passado", "Secrets of a Small Town", "Motoqueiro Fantasma", "Ela e os Caras", "Mente Obsessiva", "Amor aos Pedaços", "Graves", "Timeless", "Histórias de Terror para Quem Odeia o Natal" e "Christmas Joy", entre outros. Foto: Divulgação