Puno: entre seus folclores andinos e o lago navegável mais alto do mundo

Situado a mais de 3.800 metros de altitude, o Lago Titicaca se impõe como o mais alto do planeta entre os que permitem navegação. Suas águas cristalinas abrigam espécies endêmicas e são reverenciadas por comunidades locais que mantêm tradições milenares. Além de sua importância natural, o lago Titicaca é um espaço cultural e espiritual compartilhado entre Peru e Bolívia, o que reforça sua relevância internacional. Passeios de barco, inclusive, revelam ilhas habitadas e paisagens que unem naturez Foto: Reprodução do Flickr Mario Longhi