Estudo aponta que leitura em papel tem vantagens cognitivas em relação aos dispositivos digitais

A conclusão reforçou uma percepção que vem ganhando espaço entre especialistas: apesar do avanço das telas e dos dispositivos digitais, os livros físicos continuam oferecendo benefícios importantes para o cérebro e para a saúde mental. Pesquisadores explicam que a leitura impressa favorece um estado de concentração profunda, no qual a mente permanece focada por mais tempo e absorve informações de maneira mais eficiente. Foto: Pexels/Nubia Navarro (nubikini)