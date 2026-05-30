Chantilly: da nobreza francesa ao sabor que encanta o mundo

Na produção atual, o chantilly é feito com creme de leite fresco com alto teor de gordura, batido até formar picos firmes e leves. A versão artesanal valoriza textura e sabor, enquanto a indústria oferece opções prontas em spray para praticidade. Essa convivência entre tradição e modernidade mantém o creme versátil e popular. O resultado é um produto que se adapta a diferentes contextos gastronômicos, sem perder sua essência refinada. Foto: imagem gerada por i.a