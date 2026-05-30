“Manifest – O Mistério do Voo 828”: relembre os personagens e os mistérios da trama

Para os passageiros, porém, apenas algumas horas se passaram. Já para seus familiares em terra, a vida seguiu seu curso. Maridos e esposas seguiram em frente, filhos cresceram. Desse modo, os passageiros precisam aprender a se encaixar em uma realidade que não é mais deles. Como se não bastasse isso, as pessoas que estavam no avião começam a experimentar fenômenos estranhos assim que tentam retomar suas vidas. Eles passam a ouvir vozes e ter visões inexplicáveis, que, na série, são chamadas de " Foto: Divulgação