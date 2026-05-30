Entre fronteiras e mapas: quando a cidade carrega o nome da nação

A Cidade do México é a capital mexicana e uma das maiores metrópoles do planeta, com mais de 20 milhões de habitantes em sua área metropolitana. Fundada sobre as ruínas de Tenochtitlán, preserva traços da cultura asteca e da colonização espanhola. É hoje o centro político e econômico do país, abrigando instituições governamentais e financeiras. Além disso, destaca-se como polo cultural, com museus, universidades e uma vida urbana vibrante que influencia toda a América Latina. Foto: Gobierno CDMX wikimedia commons