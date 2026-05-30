Marshmallow: da raiz medicinal ao doce que conquistou o mundo

Além de consumido puro, o marshmallow é usado em bolos, tortas, chocolates e sobremesas geladas. Também aparece em bebidas quentes como o famoso chocolate com marshmallow. Sua versatilidade o torna ingrediente querido em receitas criativas e até mesmo em confeitaria gourmet. Em alguns países, é usado em coberturas de doces tradicionais e até em pratos festivos, mostrando sua adaptação cultural. Foto: Imagem de Sasha Moroz por Pixabay