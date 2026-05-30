De Bad Bunny a Maisa: os novos nomes da dublagem em ‘Toy Story 5’

Os novos nomes se juntam aos dubladores já conhecidos da franquia no Brasil, entre eles Marco Ribeiro, Guilherme Briggs e Mabel Cezar, que retornam para reprisar personagens clássicos da série animada. Lançada em 1995 pela Pixar, “Toy Story” se tornou uma das franquias de animação mais famosas e influentes da história do cinema. A saga acompanha brinquedos que ganham vida quando os humanos não estão por perto, misturando aventura, humor e emoção em histórias que marcaram diferentes gerações. Alé Foto: Toy Story 5 (2026) - Toy Story, franquia de filmes animados por computador - Divulgação