Celebridades e TV
De Bad Bunny a Maisa: os novos nomes da dublagem em ‘Toy Story 5’
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Fã assumido da franquia, Bad Bunny agora passa a integrar o elenco principal de vozes do filme ao lado de nomes já tradicionais da série. "Toy Story 5” tem estreia marcada para 18 de junho de 2026 nos cinemas e promete explorar o conflito entre brinquedos tradicionais e novas tecnologias que disputam a atenção das crianças. O longa contará novamente com os personagens clássicos Woody, Buzz Lightyear, Jessie e Garfinho. Foto: Reprodução do Instagram @ badbunny.brasil
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No Brasil, a Pixar também anunciou recentemente novos integrantes para a dublagem nacional. A atriz e apresentadora Maisa Silva será a voz brasileira de Lilypad, um tablet inteligente em formato de sapo que surgirá como um dos principais desafios enfrentados pelos brinquedos no novo filme. Foto: Reprodução do Instagram @maisa Divulgação
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A personagem simboliza justamente a crescente presença da tecnologia no cotidiano infantil, tema central da nova produção. Maisa já possui experiência em dublagem, tendo participado anteriormente de animações como “O Touro Ferdinando” e “Os Smurfs e a Vila Perdida”. Foto: Divulgação
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Outro nome confirmado na versão brasileira é o humorista e ator Rafael Infante. Ele interpretará Amigo Rolinho, um dispositivo tecnológico voltado para treinamento infantil que possui aparência semelhante à de um rolo de papel higiênico. Na versão original, o personagem será dublado pelo apresentador Conan O’Brien. Infante também acumula trabalhos anteriores na área de dublagem, incluindo produções como “O Parque dos Sonhos” e o game “LEGO Batman 3: Beyond Gotham”. Foto: Reprodução do Instagram @rafaelinfante e Divulgação
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Os novos nomes se juntam aos dubladores já conhecidos da franquia no Brasil, entre eles Marco Ribeiro, Guilherme Briggs e Mabel Cezar, que retornam para reprisar personagens clássicos da série animada. Lançada em 1995 pela Pixar, “Toy Story” se tornou uma das franquias de animação mais famosas e influentes da história do cinema. A saga acompanha brinquedos que ganham vida quando os humanos não estão por perto, misturando aventura, humor e emoção em histórias que marcaram diferentes gerações. Alé Foto: Toy Story 5 (2026) - Toy Story, franquia de filmes animados por computador - Divulgação
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Woody (original em inglês) – Tom Hanks - O premiado ator de Hollywood dá voz ao xerife Woody desde o primeiro “Toy Story”, lançado em 1995. Foto: Reprodução do Instagram @tomhanks e Divulgação
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Conhecido por filmes como “Forrest Gump”, “Náufrago” e “O Resgate do Soldado Ryan”, Tom Hanks ajudou a transformar o personagem em um dos mais queridos da animação. Sua interpretação equilibrando humor e emoção é considerada uma das marcas da franquia. Foto: Reprodução do Instagram @ofctimallen
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Woody (em português) – Marco Ribeiro - Dublador oficial de Woody no Brasil, ele acompanha o personagem há décadas. Um dos nomes mais conhecidos da dublagem brasileira, Ribeiro também empresta sua voz a atores como Robert Downey Jr., Jim Carrey e Tom Hanks em diversos filmes. Sua interpretação contribuiu para popularizar ainda mais o caubói entre o público brasileiro. Foto: Reprodução do Youtube Canal Marco Ribeiro Oficial e Divulgação
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Buzz Lightyear (original em inglês) – Tim Allen - O astronauta Buzz Lightyear é interpretado originalmente pelo ator e humorista Tim Allen desde 1995. O artista ficou famoso nos Estados Unidos pela série “Home Improvement” e por diversos trabalhos em comédia. A voz firme e carismática ajudou a consolidar Buzz como um dos personagens mais icônicos da Pixar. Foto: Reprodução do Instagram @ofctimallen e Divulgação
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Buzz Lightyear (em português) – Guilherme Briggs - No Brasil, Buzz Lightyear ganhou voz de Guilherme Briggs, considerado um dos maiores dubladores do país. Foto: Reprodução do Instagram @guilhermebriggs e Divulgação
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Briggs também é conhecido por trabalhos em animações, games e filmes de super-heróis, além de dublar personagens como Superman e Mickey Mouse. Sua interpretação energética se tornou inseparável do patrulheiro espacial para o público brasileiro. Foto: Reprodução do Instagram @guilhermebriggs
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Jessie (original em inglês) – Joan Cusack - A cowgirl Jessie estreou em “Toy Story 2”, de 1999, com voz da atriz Joan Cusack na versão original. Foto: Reprodução do Youtube Canal Page Six e Divulgação
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Irmã do ator John Cusack, ela construiu carreira sólida em Hollywood com destaque para papéis em comédias e dramas. Sua atuação trouxe emoção e personalidade à personagem, especialmente nas cenas mais dramáticas da franquia. Foto: Reprodução do Youtube Canal Page Six
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Jessie (em português no Brasil) – Mabel Cezar - A atriz e dubladora Mabel Cezar é responsável pela voz brasileira de Jessie. Com longa trajetória na dublagem nacional, ela participou de diversas animações, séries e novelas estrangeiras. Sua interpretação ajudou a reforçar o lado divertido e sensível da personagem para os fãs brasileiros da saga. Foto: Reprodução do Instagram @ mabelcezar e Divulgação