Bioparque Pantanal: maior aquário de água doce do mundo fica no Brasil e abriga espécies raras e ameaçadas

A infraestrutura inclui tanques de exposição, quarentena, pesquisa e reuso de água, além de sistemas de controle de temperatura fundamentais para a sobrevivência de espécies amazônicas. O local também mantém forte atuação científica por meio do Núcleo de Pesquisa e Tecnologias, responsável por estudos sobre conservação ambiental, saúde animal, educação científica e desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. Foto: Reprodução @bioparquepantanaloficial