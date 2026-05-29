Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Bioparque Pantanal: maior aquário de água doce do mundo fica no Brasil e abriga espécies raras e ameaçadas

RF
Redação Flipar
  • O aquário também se destaca por abrigar animais exclusivos de águas doces da América do Sul e Central, conhecidos como peixes neotropicais. Entre os destaques está a maior coleção de cascudos já reunida, com mais de 80 espécies originárias do Pantanal e da Amazônia.
    O aquário também se destaca por abrigar animais exclusivos de águas doces da América do Sul e Central, conhecidos como peixes neotropicais. Entre os destaques está a maior coleção de cascudos já reunida, com mais de 80 espécies originárias do Pantanal e da Amazônia. Foto: Reprodução @bioparquepantanaloficial
  • O axolote chama atenção da comunidade científica por sua impressionante capacidade de regeneração, já que consegue reconstruir membros, órgãos e até partes do cérebro e do coração. Por conta disso, pesquisadores estudam o animal há décadas em busca de avanços para tratamentos regenerativos na medicina humana.
    O axolote chama atenção da comunidade científica por sua impressionante capacidade de regeneração, já que consegue reconstruir membros, órgãos e até partes do cérebro e do coração. Por conta disso, pesquisadores estudam o animal há décadas em busca de avanços para tratamentos regenerativos na medicina humana. Foto: LaDameBucolique/Pixabay
  • Outro habitante curioso é a pirambóia, peixe considerado um “fóssil vivo” por preservar características primitivas ao longo de milhões de anos de evolução. A espécie, encontrada em rios e áreas alagadas da Amazônia e do Pantanal, possui pulmões rudimentares e precisa subir regularmente à superfície para respirar ar atmosférico, comportamento raro entre os peixes.
    Outro habitante curioso é a pirambóia, peixe considerado um “fóssil vivo” por preservar características primitivas ao longo de milhões de anos de evolução. A espécie, encontrada em rios e áreas alagadas da Amazônia e do Pantanal, possui pulmões rudimentares e precisa subir regularmente à superfície para respirar ar atmosférico, comportamento raro entre os peixes. Foto: Wikimedia Commons/Vassil
  • Os tanques foram organizados em cenários que reproduzem ambientes naturais, permitindo ao visitante percorrer espaços como o túnel da floresta inundada da Amazônia, o aquário dos jacarés do Pantanal, o ambiente dos peixes de Bonito e áreas inspiradas em banhados brasileiros.
    Os tanques foram organizados em cenários que reproduzem ambientes naturais, permitindo ao visitante percorrer espaços como o túnel da floresta inundada da Amazônia, o aquário dos jacarés do Pantanal, o ambiente dos peixes de Bonito e áreas inspiradas em banhados brasileiros. Foto: Reprodução @bioparquepantanaloficial
  • A infraestrutura inclui tanques de exposição, quarentena, pesquisa e reuso de água, além de sistemas de controle de temperatura fundamentais para a sobrevivência de espécies amazônicas. O local também mantém forte atuação científica por meio do Núcleo de Pesquisa e Tecnologias, responsável por estudos sobre conservação ambiental, saúde animal, educação científica e desenvolvimento de tecnologias sustentáveis.
    A infraestrutura inclui tanques de exposição, quarentena, pesquisa e reuso de água, além de sistemas de controle de temperatura fundamentais para a sobrevivência de espécies amazônicas. O local também mantém forte atuação científica por meio do Núcleo de Pesquisa e Tecnologias, responsável por estudos sobre conservação ambiental, saúde animal, educação científica e desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. Foto: Reprodução @bioparquepantanaloficial
  • Entre os avanços registrados estão reproduções inéditas no mundo, incluindo a primeira reprodução conhecida do cascudo-viola, espécie ameaçada encontrada apenas no rio Coxim. Além dos animais raros, o Bioparque também investe em acessibilidade e inclusão social.
    Entre os avanços registrados estão reproduções inéditas no mundo, incluindo a primeira reprodução conhecida do cascudo-viola, espécie ameaçada encontrada apenas no rio Coxim. Além dos animais raros, o Bioparque também investe em acessibilidade e inclusão social. Foto: Divulgac?a?o
  • O espaço oferece estrutura adaptada para pessoas com deficiência e incentiva ações ligadas ao turismo acessível e à inserção desse público no mercado de trabalho. A visitação é gratuita, mas exige agendamento prévio realizado pelo site oficial do empreendimento,
    O espaço oferece estrutura adaptada para pessoas com deficiência e incentiva ações ligadas ao turismo acessível e à inserção desse público no mercado de trabalho. A visitação é gratuita, mas exige agendamento prévio realizado pelo site oficial do empreendimento, "agendamentobioparquepantanal.ms.gov.br". Foto: Reprodução @bioparquepantanaloficial
  • As reservas são liberadas semanalmente às segundas-feiras e parte das vagas é destinada prioritariamente a idosos e pessoas com deficiência. Combinando turismo, ciência, preservação ambiental e educação, o Bioparque Pantanal se tornou referência internacional em pesquisa de espécies de água doce e conservação da biodiversidade brasileira.
    As reservas são liberadas semanalmente às segundas-feiras e parte das vagas é destinada prioritariamente a idosos e pessoas com deficiência. Combinando turismo, ciência, preservação ambiental e educação, o Bioparque Pantanal se tornou referência internacional em pesquisa de espécies de água doce e conservação da biodiversidade brasileira. Foto: Reprodução @bioparquepantanaloficial
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay