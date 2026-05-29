Chris Brown recebe título honorário de PHD em Artes Visuais e Cênicas

Em 2009, Brown foi acusado e preso por agredir sua então namorada, Rihanna, durante uma discussão. A briga aconteceu dentro de um carro e teria começado por causa de mensagens de texto de outra mulher no celular de Brown. O cantor, então a agrediu fisicamente, tentou empurrá-la para fora do veículo e a ameaçou de morte. Ele foi acusado de dois crimes graves e se declarou culpado. Mais tarde, ele foi condenado a 180 dias de trabalho comunitário e cinco anos de liberdade condicional supervisionada Foto: Wikimedia Commons / Eva Rinaldi