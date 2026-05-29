Athena Karkanis entra para o elenco da série “Committed”

As gravações de “Committed” já estão acontecendo no Condado de Down, na Irlanda do Norte, mas também conta com cenas filmadas em Hamilton, no Canadá. Na trama assinada pelas empresas Cameron Pictures e Fabel Productions , Peter Hooley, personagem de Dustin Milligan, decide atravessar o oceano para reencontrar Julie Johnston após um intenso fim de semana romântico em Toronto. Porém, ao chegar a uma pequena vila rural da Irlanda do Norte, ele se depara com costumes excêntricos e situações caóticas Foto: Pexels / Gioele Fazzeri