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Athena Karkanis entra para o elenco da série “Committed”
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As gravações de “Committed” já estão acontecendo no Condado de Down, na Irlanda do Norte, mas também conta com cenas filmadas em Hamilton, no Canadá. Na trama assinada pelas empresas Cameron Pictures e Fabel Productions , Peter Hooley, personagem de Dustin Milligan, decide atravessar o oceano para reencontrar Julie Johnston após um intenso fim de semana romântico em Toronto. Porém, ao chegar a uma pequena vila rural da Irlanda do Norte, ele se depara com costumes excêntricos e situações caóticas Foto: Pexels / Gioele Fazzeri
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Esse é mais um projeto para a agenda de Athena Karkanis. Em 2025, a atriz emprestou a sua voz a diversos desenhos animados como “My Little Pony: Conte a tua História”, “Aventuras com os Kratts” e “Work It Out Wombats!”. Além disso, participou de alguns episódios da última temporada de “The Handmaid's Tale - O Conto de Aia” e fez parte do elenco do filme “Negative Capability”. Foto: Reprodução / Instagram
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Conheça mais, a seguir, sobre a trajetória de Athena Karkanis. Nascida no dia 7 de setembro de 1981 em Lethbridge, no Canadá, ela tem descendência grega e egípcia e é mais conhecida por seu papel principal na série de sucesso da NBC/Netflix, "Manifest - Mistério do Voo 828". Foto: Reprodução / Instagram
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Karkanis é formada em ciência política pela Universidade McGill, fala sete idiomas, estudou dança do ventre e correu maratonas. Além disso, ela possui formação clássica em teatro e já se apresentou em palcos de Nova York, Toronto, Montreal e em outras cidades dos Estados Unidos e Canadá. Foto: Reprodução / Instagram
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Athena Karkanis fez sua estreia como atriz em um episódio da série “1-800-Missing” em 2005. A partir daí, participou de diversas produções da televisão canadense, tanto como convidada quanto em papéis recorrentes e fixos, como em “Kojak”, “Kevin Hill”, “Guns”, entre outras. Foto: Reprodução / Instagram
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Ainda na televisão, a atriz integrou o elenco principal da primeira temporada do drama adolescente canadense “The Best Years” em 2007, participou de “The Border" entre 2008 e 2010 e da série de comédia "Almost Heroes" em 2011. Ela também teve um papel recorrente em “Lost Girl" entre 2011 e 2012. Foto: Divulgação
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Em 2013, Athena Karkanis estrelou a série dramática “Low Winter Sun”. No ano seguinte, foi escalada como integrante fixa do elenco da série pós-apocalíptica “The Lottery”, e, em 2015, começou a interpretar Octavia Muss em "The Expanse". Também esteve em “Sobrenatural”, “Remedy” e “Mistérios do Detetive Murdoch”. Foto: Divulgação
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Karkanis também atuou em vários filmes de terror, como “Jogos Mortais 4”, “Repo! A Ópera Genética”, “A Ilha dos Mortos”, “Jogos Mortais 6”, “The Barrens” e “Espírito Materno”. Outros filmes que ela também fez parte do elenco são “A Arte da Guerra 2”, “Muito Tarde Para Dizer Adeus”, “Dex Hamilton: Fire and Ice”, “Acima da Lei”, “Certain Prey, “Segredos do Éden”, entre outros”. Foto: Divulgação
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Ao longo da carreira, ela emprestou a voz para diversos desenhos animados, animações como “Spark: uma aventura especial”, “My little Pony: Conte a Tua História”; e jogos de videogame, como “Star Wars Outlaws”, “World of Warcraft: The War Within”, “Far Cry 6”, “Assassins’s Creed: Odyssey” e “Watch Dogs 2”. Além disso, ela dublou a personagem Aviva Corcovado em “Aventuras com os Kratts” e também foi a voz principal da personagem-título de “Growing Up Creepie”. Foto: Divulgação
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Entre 2018 e 2022, ela interpretou Grace Stone em “Manifest - O Mistério do Voo 828”, a personagem mais conhecida de sua carreira. Na série, que teve as três primeiras temporadas exibidas pela NBC e a quarta e última produzida pela Netflix, ela interpretou a esposa de Ben Stone, um dos protagonistas da série. Foto: Divulgação / Warner Bros. Entertainment Inc.
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“Manifest - O Mistério do Voo 828” acompanha a história dos passageiros do voo 828, que, após uma turbulência severa, pousam e descobrem que se passaram cinco anos. Enquanto o resto do mundo os considerava mortos, eles não envelheceram um único dia e começam a receber chamados, ou seja, a ouvir vozes e ter visões de coisas que ainda não aconteceram. Foto: Divulgação