Pont Neuf: ponte mais antiga de Paris vira ‘caverna’ gigante em instalação elaborada por artista francês

A ponte conecta as margens direita e esquerda da cidade e atravessa a Île de la Cité, ilha histórica considerada o coração de Paris. Diferentemente das pontes medievais da época, a Pont Neuf nasceu com um projeto inovador, sem casas construídas sobre sua extensão, o que permitiu maior circulação de pessoas e uma vista aberta do Sena. Foto: Moonik/Wikimedia Commons