Ex-cientista da CIA afirma que Estados Unidos têm conhecimento de ao menos 4 espécies alienígenas

"Existem pelo menos quatro tipos distintos de vida. Eu não tive acesso direto a esses dados, mas acredito nas pessoas com quem conversei ao longo dos anos", declarou Puthoff. A entrevista foi conduzida pelo empresário Steve Bartlett e ganhou grande repercussão nas redes sociais e entre entusiastas da ufologia. Puthoff trabalhou em projetos ligados a espionagem psíquica e investigações sobre objetos voadores não identificados (OVNIs) durante as décadas de 1970 e 1980. Foto: Reprodução de vídeo