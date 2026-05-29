Tony Tornado celebra 96 anos de idade e conta segredo para longevidade

No dia 24 de maio de 2026, Tony participou do “Domingão com o Huck” e surpreendeu a todos ao revelar que seu pai, Ray Antenor, viveu até os 117 anos. O pai nasceu em Georgetown, na Guiana e ficou conhecido por sobreviver ao massacre de Jonestown, uma tragédia que aconteceu em 1978 envolvendo a seita liderada por Jim Jones. Bem-humorado, Tony também brincou ao comentar o que considera o segredo para viver tanto tempo. “Primeiro é não morrer”. Em seguida, contou que nunca deixou de aproveitar comi Foto: Reprodução TV Globo