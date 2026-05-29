Animais
Ciência revela benefícios do canto dos pássaros para o cérebro e o bem-estar
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Apenas ouvir sons da natureza, em particular o canto das aves, já pode provocar respostas favoráveis no cérebro. A psicóloga social e ambiental Cindy Frantz, do Oberlin College and Conservatory, nos Estados Unidos, explicou em entrevista à National Geographic que os seres humanos possuem uma "tendência natural à conexão com aquilo que está ao redor". Segundo a pesquisadora, esse vínculo não envolve apenas outras pessoas, mas também elementos presentes no ambiente, como árvores, rios e pássaros. Foto: Pexels/Jürgen
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Uma pesquisa publicada em 2022 na revista Scientific Reports analisou mais de 1.300 participantes e concluiu que pessoas que ouviram ou observaram aves apresentaram melhora significativa no estado emocional. O resultado positivo apareceu de forma mais duradoura até mesmo quando comparado aos efeitos percebidos em indivíduos que passaram um período em praias, parques ou áreas verdes. Foto: Yomex Owo/Unsplash
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Outro estudo divulgado no mesmo ano pela mesma publicação científica avaliou a diferença entre sons urbanos e sons naturais. Os participantes escutaram durante seis minutos gravações de cantos de pássaros e relataram redução de sentimentos ligados à ansiedade, tristeza e paranoia. Foto: Couleur/Pixabay
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Resultados parecidos apareceram em uma pesquisa conduzida em 2020 pela Universidade Politécnica Estadual da Califórnia. Durante o experimento, cientistas instalaram gravações de pássaros em trilhas na cidade de Boulder, no estado do Colorado. As pessoas que caminharam pelos percursos acompanhados pelo chamado “coro fantasma”, mesmo por apenas dez minutos, demonstraram maior clareza mental e sensação de recuperação cognitiva. Foto: Joshua J. Cotten/Unsplash
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Especialistas explicam que o cérebro humano interpreta o canto das aves como um sinal de segurança ambiental. Em contrapartida, o silêncio absoluto em ambientes naturais pode despertar alerta e sensação de perigo, uma herança evolutiva ligada à sobrevivência dos ancestrais humanos. Isso ajuda a demonstrar por que os sons produzidos pelos pássaros costumam provocar conforto e relaxamento. Foto: Pexels/Mohit Khare
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Os pesquisadores também destacam que ouvir aves favorece um estado conhecido como “fascinação suave”, no qual a atenção permanece focada no presente sem sobrecarregar a mente. Diferente dos estímulos intensos e constantes das cidades, os sons naturais estimulam os sentidos de maneira equilibrada e menos desgastante. Foto: Pexels/Jürgen