Ciência revela benefícios do canto dos pássaros para o cérebro e o bem-estar

Apenas ouvir sons da natureza, em particular o canto das aves, já pode provocar respostas favoráveis no cérebro. A psicóloga social e ambiental Cindy Frantz, do Oberlin College and Conservatory, nos Estados Unidos, explicou em entrevista à National Geographic que os seres humanos possuem uma "tendência natural à conexão com aquilo que está ao redor". Segundo a pesquisadora, esse vínculo não envolve apenas outras pessoas, mas também elementos presentes no ambiente, como árvores, rios e pássaros. Foto: Pexels/Jürgen