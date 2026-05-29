Stanley Tucci: em 2ª temporada de série, ator faz novo mergulho por cultura e gastronomia da Itália

Com uma carreira consolidada ao longo de mais de quatro décadas, Stanley Tucci construiu uma trajetória respeitada em Hollywood tanto por grandes produções comerciais quanto por filmes independentes, séries de televisão, teatro, além de projetos autorais. Nascido em 1960, em Peekskill, no estado de Nova York, ele cresceu em uma família de ascendência italiana que valorizava arte, culinária e literatura, todos elementos que mais tarde apareceriam com frequência em sua vida profissional. Foto: Reprodução do Instagram @stanleytucci