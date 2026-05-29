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Anvisa manda recolher lote de coco ralado: conheça usos do produto

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Redação Flipar
  • O dióxido de enxofre é utilizado por alguns fabricantes como conservante para ajudar a preservar a cor clara do coco ralado e retardar a deterioração. A substância também tem ação antioxidante e auxilia no aumento da vida útil do produto. Seu uso é permitido dentro de limites definidos pelos órgãos de vigilância sanitária.
    O dióxido de enxofre é utilizado por alguns fabricantes como conservante para ajudar a preservar a cor clara do coco ralado e retardar a deterioração. A substância também tem ação antioxidante e auxilia no aumento da vida útil do produto. Seu uso é permitido dentro de limites definidos pelos órgãos de vigilância sanitária. Foto: Copiapino HD wikimedia commons
  • Presente em doces, bolos e preparos tradicionais, o coco ralado é bastante popular na culinária brasileira e pode ser utilizado de diversas formas no dia a dia. Além do sabor característico, ele ajuda a dar textura e aroma a diferentes pratos.
    Presente em doces, bolos e preparos tradicionais, o coco ralado é bastante popular na culinária brasileira e pode ser utilizado de diversas formas no dia a dia. Além do sabor característico, ele ajuda a dar textura e aroma a diferentes pratos. Foto: imagem gerada por i.a
  • Uma das utilizações mais conhecidas do coco ralado está em bolos e tortas. O ingrediente costuma deixar a massa mais úmida e acrescenta um sabor marcante que combina com receitas simples ou mais elaboradas.
    Uma das utilizações mais conhecidas do coco ralado está em bolos e tortas. O ingrediente costuma deixar a massa mais úmida e acrescenta um sabor marcante que combina com receitas simples ou mais elaboradas. Foto: imagem gerada por i.a
  • Também é muito usado em doces tradicionais, como beijinho, cocada e brigadeiro de coco. Nesses preparos, ajuda a reforçar o sabor e contribui para a textura característica apreciada pelos consumidores.
    Também é muito usado em doces tradicionais, como beijinho, cocada e brigadeiro de coco. Nesses preparos, ajuda a reforçar o sabor e contribui para a textura característica apreciada pelos consumidores. Foto: imagem gerada por i.a
  • Outra função bastante comum é como cobertura para sobremesas. Pudins, bolos, manjares e mousses frequentemente recebem coco ralado por cima, agregando um toque visual e um sabor adicional.
    Outra função bastante comum é como cobertura para sobremesas. Pudins, bolos, manjares e mousses frequentemente recebem coco ralado por cima, agregando um toque visual e um sabor adicional. Foto: imagem gerada por i.a
  • O ingrediente também pode aparecer em receitas salgadas. Em algumas regiões do Brasil, ele é utilizado em farofas, acompanhamentos e pratos à base de peixe, criando combinações que misturam sabores suaves e marcantes.
    O ingrediente também pode aparecer em receitas salgadas. Em algumas regiões do Brasil, ele é utilizado em farofas, acompanhamentos e pratos à base de peixe, criando combinações que misturam sabores suaves e marcantes. Foto: imagem gerada por i.a
  • Muitas pessoas adicionam coco ralado a granolas, iogurtes e frutas no café da manhã. A prática ajuda a variar a alimentação e acrescenta textura às refeições do início do dia.
    Muitas pessoas adicionam coco ralado a granolas, iogurtes e frutas no café da manhã. A prática ajuda a variar a alimentação e acrescenta textura às refeições do início do dia. Foto: imagem gerada por i.a
  • Outra aplicação curiosa está em empanados e crostas para assados. O coco ralado pode ser combinado com outros ingredientes para formar uma camada dourada e saborosa, oferecendo uma alternativa diferente aos empanamentos tradicionais.
    Outra aplicação curiosa está em empanados e crostas para assados. O coco ralado pode ser combinado com outros ingredientes para formar uma camada dourada e saborosa, oferecendo uma alternativa diferente aos empanamentos tradicionais. Foto: imagem gerada por i.a
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