Anvisa manda recolher lote de coco ralado: conheça usos do produto

O dióxido de enxofre é utilizado por alguns fabricantes como conservante para ajudar a preservar a cor clara do coco ralado e retardar a deterioração. A substância também tem ação antioxidante e auxilia no aumento da vida útil do produto. Seu uso é permitido dentro de limites definidos pelos órgãos de vigilância sanitária. Foto: Copiapino HD wikimedia commons