Casa Batlló: obra de Gaudí, edifício reabre ao público em Barcelona com espaço inédito

O telhado é outro dos pontos mais famosos da construção. Muitos estudiosos acreditam que ele representa o dorso de um dragão, referência à lenda de São Jorge, padroeiro da Catalunha. Segundo essa interpretação, a torre com uma cruz simbolizaria a lança do santo atravessando o animal mitológico. Essa mistura entre simbolismo religioso, fantasia e observação da natureza é uma das marcas mais fortes do trabalho de Gaudí. Foto: Sara Terrones/Wikimédia Commons