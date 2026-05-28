Bled, a joia eslovena: entre lendas, águas e memórias vivas

A ilha de Bled é o coração simbólico da cidade e atrai visitantes que buscam espiritualidade. A Igreja da Assunção, no centro da ilha, é famosa pelo sino que os turistas tocam para pedir sorte e prosperidade. O acesso é feito por barcos pletna, conduzidos por remadores locais que mantêm viva uma prática centenária. Casamentos e cerimônias religiosas reforçam o caráter romântico e espiritual do local. A ilha é também espaço de preservação cultural, onde lendas e histórias são transmitidas de gera Foto: Arne Müseler/wikimédia Commons