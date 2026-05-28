Udaipur: a ‘Cidade dos Lagos’ e o encanto romântico da Índia

O Lago Pichola é o coração de Udaipur, cercado por palácios e templos que refletem sua beleza nas águas. Passeios de barco revelam o Palácio do Lago e o Palácio da Cidade, criando uma atmosfera única de romance e história. O lago é símbolo da cidade e cenário de momentos que unem natureza, arquitetura e espiritualidade, atraindo visitantes de todo o mundo, sendo considerado um dos lagos mais icônicos da Índia e um dos espaços mais fotografados por turistas que buscam experiências memoráveis, alé Foto: Reprodução do Flickr Robyn