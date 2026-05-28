Um dos ecossistemas marinhos mais ricos do planeta: conheça Raja Ampat, na Indonésia

Cientistas apontam o local como uma das áreas marinhas mais ricas do mundo em diversidade biológica. Muitos animais encontrados ali existem apenas naquela parte do planeta, o que aumenta ainda mais sua importância ambiental. As águas transparentes e a abundância de vida submarina transformaram Raja Ampat em um destino lendário para mergulhadores profissionais e fotógrafos da natureza. Foto: Pexels/Tom Fisk