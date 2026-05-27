‘Mar de Minas’: Capitólio conquista turistas com águas esverdeadas, queijo premiado e cânions gigantes

Entre os pontos mais visitados estão a Lagoa Azul, a Cascatinha e o Vale dos Tucanos, locais conhecidos pela água cristalina e pelas paisagens exuberantes. O Mirante dos Cânions, às margens da MG-050, oferece uma das vistas panorâmicas mais famosas de Minas Gerais e se consolidou como parada obrigatória para turistas e fotógrafos. Além do turismo aquático, a cidade também atrai visitantes interessados em trilhas ecológicas e contato direto com a natureza. Foto: Wikimedia Commons/Ana Di Tullio