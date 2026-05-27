Galeria
Plantas capazes de matar atraem curiosos para ‘Jardim dos Venenos’ na Inglaterra
-
Apesar da fama, a origem do castelo tem forte ligação com a medicina antiga e o estudo das propriedades naturais das plantas. Antes de entrar no jardim, todos os visitantes recebem orientações rígidas de segurança. Os guias alertam que ninguém deve tocar, cheirar ou provar qualquer espécie cultivada no local. Algumas plantas exigem cuidados extremos até mesmo durante a manutenção, com jardineiros tendo que usar máscaras, luvas e roupas especiais. Foto: Wikimedia Commons/Clementp.fr
-
O maior espanto dos visitantes, contudo, provém do fato de que muitas dessas variedades mortais crescem de forma silvestre e são comuns em quintais comuns, como a bela espirradeira, nativa do Mediterrâneo e popular na América Latina. Também chamada de loendro, louro-rosa, rosa-de-São-José e loureiro-romano, ela contém substâncias que afetam diretamente o coração e podem provocar arritmias fatais — até a fumaça da madeira queimada da planta apresenta risco tóxico. Foto: Wikimedia Commons/Alvesgaspar
-
Entre as espécies mais perigosas do local está a Ricinus communis, conhecida como mamona, considerada pelo Guinness Book a planta mais venenosa do mundo por produzir a ricina, toxina extremamente letal. Em contrapartida, suas sementes também dão origem ao óleo de rícino, utilizado há séculos em produtos medicinais, industriais e cosméticos. Foto: Ray_Shrewsberry/Pixabay
-
Essa dualidade aparece em praticamente todo o jardim: plantas capazes de matar também podem salvar vidas quando manipuladas corretamente pela ciência. Outro exemplo cotidiano reside nos rododendros e azaléias, arbustos que contaminam o próprio solo e cujas flores carregam a neurotoxina grayanotoxina, capaz de alterar as propriedades do mel produzido por abelhas. Foto: JackieLou DL/Pixabay
-
-
Esse fenômeno, conhecido historicamente como "mel louco", já causou surtos de loucura temporária e embriaguez em exércitos da Grécia Antiga, conforme os relatos do escritor Xenofonte em 401 antes de Cristo. "Os soldados que comeram o mel perderam a razão, sofreram vômitos e diarreia, e nenhum conseguia se manter em pé", relata um trecho da obra "Anábase". Foto: Wikimedia Commons/Kritzolina
-
A cicuta, eternizada pela morte do filósofo Sócrates na Grécia Antiga, também ocupa espaço de destaque no Jardim dos Venenos. Sua aparência simples e semelhante à de ervas comestíveis torna a planta ainda mais perigosa. Rica em toxinas que atacam o sistema nervoso, ela pode provocar paralisia e morte em pouco tempo após a ingestão. Foto: Flory Chaver/Pixabay
-
Entre as espécies ligadas a mitos e histórias sombrias está o acônito, conhecido como "a planta dos assassinos", utilizado na Idade Média para envenenar flechas e armas. Já a beladona carrega séculos de associação com bruxaria, poções e alucinações. Durante o Renascimento, mulheres utilizavam extratos da planta para dilatar as pupilas e deixar o olhar mais atraente. Foto: Annette Meyer/Pixabay
-
-
Apesar desse uso estético, a Atropa belladonna contém compostos capazes de causar delírios e morte em doses elevadas. O jardim também é famoso por apresentar espécies que deram origem a medicamentos modernos importantes. A dedaleira, por exemplo, forneceu compostos usados no tratamento de doenças cardíacas. Foto: Wikimedia Commons/Agnieszka Kwiecie?, Nova
-
Outros exemplos são a vinca e o teixo, que contribuíram para medicamentos contra o câncer. Porém, entre todas as plantas do local, poucas assustam tanto quanto a Dendrocnide moroides, conhecida como gympie-gympie. Coberta por pelos microscópicos que injetam toxinas na pele, ela provoca dores descritas como choques elétricos e queimaduras, podendo deixar a vítima sofrendo por semanas ou meses. Foto: Divulgação/The Alnwick Garden
-
Além das espécies venenosas, o Jardim dos Venenos também cultiva plantas ligadas à produção de drogas, como papoulas do ópio, cannabis e khat. Essas espécies fazem parte de um programa educativo que alerta os visitantes sobre os efeitos e os riscos das substâncias narcóticas. Foto: Reprodução @alnwickgarden
-
-
Cercado pela atmosfera medieval do Castelo de Alnwick, o Jardim dos Venenos mistura beleza, ciência, história e perigo em um espaço que desafia a ideia de que a natureza exuberante é sempre inofensiva. O local se transformou em uma atração turística única no mundo justamente por revelar o lado mais sombrio e ao mesmo tempo fascinante do universo botânico. Foto: Guard House to the Poison Garden, Alnwick Castle Gardens by Chris Morgan