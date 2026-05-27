Plantas capazes de matar atraem curiosos para ‘Jardim dos Venenos’ na Inglaterra

Apesar da fama, a origem do castelo tem forte ligação com a medicina antiga e o estudo das propriedades naturais das plantas. Antes de entrar no jardim, todos os visitantes recebem orientações rígidas de segurança. Os guias alertam que ninguém deve tocar, cheirar ou provar qualquer espécie cultivada no local. Algumas plantas exigem cuidados extremos até mesmo durante a manutenção, com jardineiros tendo que usar máscaras, luvas e roupas especiais. Foto: Wikimedia Commons/Clementp.fr