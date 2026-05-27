Após desaparecer durante passeio de moto aquática e ficar 42 horas à deriva em alto-mar, mulher é resgatada em Ilhabela

De acordo com os bombeiros, os dois deixaram a embarcação por volta das 16h sem informar o destino. Na manhã do dia seguinte, a moto aquática usada pelo casal foi encontrada à deriva em alto-mar, a aproximadamente 22 quilômetros do ponto onde foram vistos pela última vez. As equipes de resgate continuam as buscas por Dheoge, que até a tarde do dia 27/05 ainda não tinha sido localizado. Foto: Montagem/Arquivo Pessoal/Reprodução