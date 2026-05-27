Nas margens do Lago de Como: seda, montanhas e reflexos italianos

O Lago de Como é uma joia italiana conhecida pelas suas águas serenas que contrastam com as montanhas alpinas ao redor. Mais do que um cenário de cartão-postal, o lago é um ponto de encontro para quem busca lazer e cultura, oferecendo passeios de barco que revelam vilarejos encantadores e mansões históricas. Festivais à beira da água e experiências gastronômicas em restaurantes charmosos completam o charme que faz de Como um destino inesquecível. Foto: reprodução do flickr Bervaz