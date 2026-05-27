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Trastevere: o bairro boêmio de Roma que virou símbolo da vida noturna italiana

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Redação Flipar
  • Durante séculos, a região ficou separada do centro histórico pela presença do rio Rio Tibre. Essa característica ajudou o bairro a desenvolver identidade própria, marcada por ruas estreitas, costumes populares e forte influência das antigas comunidades locais.
    Durante séculos, a região ficou separada do centro histórico pela presença do rio Rio Tibre. Essa característica ajudou o bairro a desenvolver identidade própria, marcada por ruas estreitas, costumes populares e forte influência das antigas comunidades locais. Foto: Jorge Royan wikimedia commons
  • Uma das características mais conhecidas de Trastevere são as vias de paralelepípedo cercadas por prédios antigos. Muitas construções preservam fachadas históricas, janelas pequenas e varandas decoradas com plantas, criando um visual associado à imagem clássica de Roma.
    Uma das características mais conhecidas de Trastevere são as vias de paralelepípedo cercadas por prédios antigos. Muitas construções preservam fachadas históricas, janelas pequenas e varandas decoradas com plantas, criando um visual associado à imagem clássica de Roma. Foto: Pixabay
  • O bairro também ficou famoso pelos restaurantes e trattorias que servem pratos tradicionais da culinária romana. Massas, pizzas, receitas com queijo pecorino e sobremesas italianas aparecem entre os destaques procurados pelos turistas que visitam a região.
    O bairro também ficou famoso pelos restaurantes e trattorias que servem pratos tradicionais da culinária romana. Massas, pizzas, receitas com queijo pecorino e sobremesas italianas aparecem entre os destaques procurados pelos turistas que visitam a região. Foto: Pixabay
  • Durante o dia, Trastevere costuma ter clima mais tranquilo e movimentação ligada ao turismo cultural. Já à noite, bares, cafés e apresentações de músicos de rua transformam a área em um dos principais polos de vida noturna da capital italiana.
    Durante o dia, Trastevere costuma ter clima mais tranquilo e movimentação ligada ao turismo cultural. Já à noite, bares, cafés e apresentações de músicos de rua transformam a área em um dos principais polos de vida noturna da capital italiana. Foto: Pixabay
  • Entre os pontos mais conhecidos está a Basílica de Santa Maria in Trastevere. Considerada uma das igrejas mais antigas de Roma, ela chama atenção pelos mosaicos dourados e pela praça movimentada ao redor, frequentada por moradores e visitantes.
    Entre os pontos mais conhecidos está a Basílica de Santa Maria in Trastevere. Considerada uma das igrejas mais antigas de Roma, ela chama atenção pelos mosaicos dourados e pela praça movimentada ao redor, frequentada por moradores e visitantes. Foto: NateBergin wikimedia commons
  • A região também é conhecida pelas pequenas vielas que muitas vezes surpreendem turistas com praças escondidas, fontes antigas e edifícios históricos. Esse aspecto contribuiu para que Trastevere ganhasse fama de bairro “mais autêntico” da cidade.
    A região também é conhecida pelas pequenas vielas que muitas vezes surpreendem turistas com praças escondidas, fontes antigas e edifícios históricos. Esse aspecto contribuiu para que Trastevere ganhasse fama de bairro “mais autêntico” da cidade. Foto: trolvag wikimedia commons
  • Ao longo do tempo, artistas, escritores e cineastas ajudaram a reforçar a imagem boêmia do bairro. O cenário histórico e as ruas iluminadas por postes antigos aparecem com frequência em fotografias, filmes e produções sobre a Itália.
    Ao longo do tempo, artistas, escritores e cineastas ajudaram a reforçar a imagem boêmia do bairro. O cenário histórico e as ruas iluminadas por postes antigos aparecem com frequência em fotografias, filmes e produções sobre a Itália. Foto: Pixabay
  • Outra curiosidade é que Trastevere preserva parte do aspecto popular que marcou sua origem, com belas praças e fontes. Historicamente, o bairro era associado a trabalhadores, pescadores e comerciantes que viviam próximos ao rio Tibre e às áreas portuárias antigas.
    Outra curiosidade é que Trastevere preserva parte do aspecto popular que marcou sua origem, com belas praças e fontes. Historicamente, o bairro era associado a trabalhadores, pescadores e comerciantes que viviam próximos ao rio Tibre e às áreas portuárias antigas. Foto: Girolamo Cannatà wikimedia commons
  • A proximidade com o rio também influenciou diretamente o crescimento da região. Em épocas antigas, o Tibre servia como importante rota comercial para Roma, permitindo circulação de mercadorias e ligação com diferentes partes da cidade.
    A proximidade com o rio também influenciou diretamente o crescimento da região. Em épocas antigas, o Tibre servia como importante rota comercial para Roma, permitindo circulação de mercadorias e ligação com diferentes partes da cidade. Foto: Pixabay
  • Mesmo com o aumento do turismo internacional, Trastevere ainda mantém mercados locais, pequenos estabelecimentos familiares e espaços frequentados por moradores da própria cidade. Isso ajuda a preservar parte da atmosfera tradicional do bairro.
    Mesmo com o aumento do turismo internacional, Trastevere ainda mantém mercados locais, pequenos estabelecimentos familiares e espaços frequentados por moradores da própria cidade. Isso ajuda a preservar parte da atmosfera tradicional do bairro. Foto: Joadl wikimedia commons
  • Hoje, Trastevere aparece entre os destinos mais procurados por visitantes que desejam conhecer uma face mais histórica e movimentada de Roma.
    Hoje, Trastevere aparece entre os destinos mais procurados por visitantes que desejam conhecer uma face mais histórica e movimentada de Roma. Foto: Mister No wikimedia commons
  • A combinação entre patrimônio antigo, gastronomia e vida noturna transformou a região em um dos símbolos da capital italiana.
    A combinação entre patrimônio antigo, gastronomia e vida noturna transformou a região em um dos símbolos da capital italiana. Foto: Pixabay
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