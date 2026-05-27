Mahabodhi: onde Buda alcançou a iluminação e inspirou gerações

O Templo Mahabodhi foi originalmente construído pelo imperador Ashoka no século 3 a.C., marcando o local da iluminação de Buda sob a árvore Bodhi, e desde então tornou-se centro de peregrinação. Ao longo dos séculos, passou por períodos de abandono, restauração e reconhecimento, sendo revitalizado no século 19 com apoio de comunidades budistas internacionais. Hoje, é considerado Patrimônio Mundial da UNESCO e símbolo da continuidade espiritual e da memória coletiva do budismo. Foto: Domínio público/Wikimédia Commons