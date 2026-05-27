Kashi Vishwanath: o templo dourado de Shiva que move multidões

A construção é marcada por torres douradas, pátios amplos e esculturas que remetem à devoção a Shiva, compondo um cenário de imponência espiritual e estética singular. O destaque é o domo principal, recoberto com cerca de 800 quilos de ouro, doados pelo marajá de Punjab em 1839, reforçando a grandiosidade e o valor simbólico do espaço. Cada detalhe arquitetônico traduz a sacralidade do templo e sua relevância como patrimônio religioso e cultural, atraindo olhares de fiéis e estudiosos. Foto: - Reproduçãodo Youtube Canal Curly Tales