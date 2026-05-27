‘The Crystal’: arranha-céu horizontal com 250 metros de altura e 12 mil toneladas vira atração em Chongqing, na China

Em vez de descarregar todo o peso diretamente no solo, o The Crystal transfere a carga para quatro torres elevadas a centenas de metros de altura. Cada edifício precisou receber fundações e pilares reforçados para suportar não apenas a própria massa, mas também o enorme bloco suspenso entre eles. O desafio técnico ganhou ainda mais complexidade por causa dos ventos fortes e tempestades frequentes da região, exigindo cálculos estruturais extremamente precisos para garantir estabilidade e seguranç Foto: Reprodução