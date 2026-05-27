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‘The Crystal’: arranha-céu horizontal com 250 metros de altura e 12 mil toneladas vira atração em Chongqing, na China
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O projeto foi criado pelo escritório Safdie Architects, responsável também pelo famoso Marina Bay Sands, que fica em Singapura, e desenvolvido pela empresa imobiliária asiática CapitaLand, com investimento total estimado em 1,1 bilhão de dólares. A estrutura horizontal pesa cerca de 12 mil toneladas de aço, volume comparável ao da Torre Eiffel, mas tem uma diferença crucial. Foto: Reprodução/YouTube
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Em vez de descarregar todo o peso diretamente no solo, o The Crystal transfere a carga para quatro torres elevadas a centenas de metros de altura. Cada edifício precisou receber fundações e pilares reforçados para suportar não apenas a própria massa, mas também o enorme bloco suspenso entre eles. O desafio técnico ganhou ainda mais complexidade por causa dos ventos fortes e tempestades frequentes da região, exigindo cálculos estruturais extremamente precisos para garantir estabilidade e seguranç Foto: Reprodução
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Parte da construção ocorreu no solo antes de a estrutura ser elevada por sistemas hidráulicos até a posição definitiva no topo das torres. A técnica conhecida como "lift-up" permitiu que seções inteiras fossem montadas e inspecionadas em ambiente controlado antes do içamento. Foto: Wikimedia Commons/Junyi Lou
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Cada segmento, com centenas de toneladas, exigiu coordenação milimétrica entre guindastes e equipamentos hidráulicos para que o encaixe fosse perfeito nas conexões estruturais. O processo é considerado uma das operações mais sofisticadas já realizadas na engenharia civil contemporânea. Foto: Reproduc?a?o/YouTube TRAVEL ADVENTURES
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O revestimento externo combina 3 mil painéis de vidro e quase 5 mil peças de alumínio, criando uma aparência translúcida que muda de acordo com a luz do dia. Durante a noite, a iluminação transforma o edifício em uma espécie de ponte luminosa suspensa sobre a cidade. Foto: Reproduc?a?o/YouTube TRAVEL ADVENTURES
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A principal atração turística do The Crystal é o Exploration Deck, um mirante com piso de vidro de 1.500 metros quadrados posicionado a 250 metros acima das ruas de Chongqing. O espaço permite que visitantes caminhem sobre uma superfície transparente enquanto observam a cidade e os rios Yangtzé e Jialing muito abaixo. Foto: Reprodução/YouTube Singapore City Walks
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Embora a estrutura tenha capacidade para suportar cargas muito superiores ao peso dos turistas, a experiência provoca vertigem até em quem conhece os rigorosos padrões de segurança do local. Caminhar sobre o vidro cria a impressão de estar suspenso no vazio, enquanto as construções, ruas e rios aparecem abaixo dos pés. Foto: Reprodução/YouTube Singapore City Walks
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Além da fama de ser um arranha-céu horizontal, o Raffles City reúne mais de 1 milhão de metros quadrados distribuídos em oito torres que abrigam residências, escritórios, hotel, centros comerciais e áreas de lazer. O projeto funciona como uma verdadeira cidade vertical, onde moradores e visitantes encontram praticamente tudo no mesmo espaço. Foto: Reproduc?a?o/YouTube TRAVEL ADVENTURES
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Quatro das torres possuem 250 metros de altura, enquanto duas ultrapassam os 350 metros. Além disso, a localização do empreendimento, na confluência dos rios Yangtzé e Jialing, garante vistas panorâmicas da paisagem montanhosa que cerca Chongqing. Foto: Reprodução/YouTube Singapore City Walks
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O crescimento acelerado de Chongqing ajuda a explicar por que a cidade se tornou palco de projetos tão ambiciosos. Considerada uma das maiores metrópoles da China, a região ocupa posição estratégica no interior do país e, nas últimas décadas, passou por uma intensa expansão urbana e industrial, impulsionada por investimentos em infraestrutura, tecnologia e construção civil. Foto: Juukeihc/Wikimédia Commons
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Além do crescimento econômico, Chongqing ganhou notoriedade internacional pelo ritmo acelerado de urbanização e pela capacidade de executar obras consideradas extremamente complexas do ponto de vista da engenharia como a Ponte Chaotianmen e a expansão de sua malha de metrô suspenso. Foto: Pexels/YIYANG LIU