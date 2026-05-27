Apresentadora da Band confunde dores intensas com enxaqueca e descobre aneurisma: ‘E se eu morresse?’

Uma reportagem do g1 publicada no dia 26 de maio de 2026 revelou que especialistas alertam que nem toda dor de cabeça é igual e que observar sintomas como intensidade, localização e frequência pode ajudar a identificar diferentes tipos de cefaleia. A cefaleia tensional, a mais comum, provoca sensação de pressão nos dois lados da cabeça e costuma estar ligada ao estresse, fadiga e excesso de tempo diante de telas. Foto: Pexels/Andrea Piacquadio