Animais
Entenda o que são as ‘Velella velella’, que intrigaram banhistas em praias da Califórnia
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Apesar da aparência semelhante à de águas-vivas, a espécie Velella velella pertence a um grupo diferente, embora tenha parentesco próximo com esses animais. Todos os anos, especialmente durante a primavera, grandes quantidades aparecem no litoral do Pacífico. Segundo especialistas, o fenômeno ocorre há milhões de anos, mas em determinados períodos os ventos sopram com intensidade suficiente para empurrar esses organismos em direção às praias, criando verdadeiros tapetes azuis ao longo da costa. Foto: Reprodução/YouTube NBCLA
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Em 2026, os registros ocorreram em diferentes regiões do litoral estadunidense, incluindo os estados da Califórnia, Oregon e Washington. As imagens das praias tomadas pelas criaturas rapidamente se espalharam pelas redes sociais e plataformas de observação da biodiversidade, despertando curiosidade e até preocupação em algumas pessoas. Especialistas, no entanto, afirmam que não há motivo para alarme. Foto: Reprodução/YouTube NBCLA
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O nome Velella deriva do latim e significa “pequena vela”, referência direta ao mecanismo que permite sua movimentação natural sobre as águas. Apesar da vontade de algumas pessoas de devolver os animais ao mar, biólogos explicam que isso raramente faz diferença pois quando chegam às praias, muitos já se encontram no fim do ciclo de vida. Conheça mais sobre a Velella velella! Foto: Reprodução/YouTube NBCLA
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A Velella velella é um organismo marinho curioso que costuma chamar atenção por sua aparência azulada e quase transparente. Ela pertence ao grupo dos hidrozoários, parentes das caravelas-portuguesas. Sua estrutura física é composta por um disco oval achatado e cartilaginoso, de um azul vibrante, que flutua na interface entre o ar e a água. Foto: Wikimedia Commons/Fernando Losada Rodríguez
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Sua coloração azul intensa ajuda na camuflagem em mar aberto, já que o tom se mistura ao brilho do oceano. Na parte inferior do corpo ficam pequenos tentáculos responsáveis pela captura de alimento. Esses tentáculos possuem células urticantes capazes de paralisar organismos microscópicos, como plâncton e larvas marinhas. Foto: Reprodução/YouTube NBCLA
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Embora possam provocar leve irritação na pele humana, os “Marinheiros ao Vento” dificilmente oferecem risco significativo aos seres humanos, principalmente quando manipulados pela pequena vela transparente localizada na parte superior do corpo. A distribuição da Velella velella abrange mares temperados e tropicais ao redor do mundo. Grandes concentrações aparecem frequentemente no Oceano Pacífico e no Mar Mediterrâneo, mas registros também ocorrem no Atlântico. A dieta desses seres baseia-se no Foto: Reproduc?a?o/YouTube KTLA 5
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A organização coletiva da Velella velella revela um detalhe fascinante: cada indivíduo visível na verdade corresponde a uma colônia formada por vários organismos especializados chamados pólipos. Cada pólipo desempenha uma função específica, como alimentação, defesa ou reprodução. Foto: Domínio Público
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A própria Velella velella serve de alimento para algumas espécies marinhas, entre elas certos moluscos e lesmas-do-mar especializadas em consumir cnidários venenosos. O ciclo reprodutivo também é curioso. A colônia libera pequenas estruturas reprodutivas na água, que dão origem a fases microscópicas antes da formação do organismo flutuante. Foto: Wikimedia Commons/Andrea Bonifazi
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Após a fecundação, as larvas desenvolvem um órgão de flutuação e retornam à superfície para dar início a uma nova colônia. Eventualmente, ventos fortes e persistentes empurram massas gigantescas desses organismos em direção às praias. Uma vez fora da água, o disco resseca rapidamente e perde sua coloração, restando apenas a estrutura transparente e quebradiça. Foto: Pexels/Maël BALLAND
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Além da importância ecológica, a espécie desperta interesse científico por causa de sua adaptação única ao ambiente oceânico. Pesquisadores estudam sua relação com ventos, correntes marítimas e alterações climáticas para compreender melhor os impactos ambientais nos ecossistemas marinhos. Foto: Flickr - Tim Buss
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