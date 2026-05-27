Celebridades e TV
Cynthia Erivo recebe honraria da família real britânica em cerimônia conduzida pelo príncipe William
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Esta não foi a primeira vez que a talentosa atriz de “Wicked” teve contato direto com representantes da monarquia britânica. Em 2024, Cynthia Erivo participou de um evento da Royal Academy of Dramatic Art no qual recepcionou o Rei Charles III e a Rainha Camilla. Foto: Reprodução Instagram Cynthia Erivo
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Cynthia Erivo ganhou projeção nos últimos anos ao destacar-se no teatro, cinema e na música, acumulando trabalhos que tiveram sucesso de público e crítica, além de renderem premiações importantes. Ela já recebeu três indicações ao Oscar, pelos filmes “Harriet” e “Wicked”, além de ter vencido Emmy, Grammy e Tony. Veja a seguir os detalhes da trajetória da artista britânica. Foto: divulgação/Universal Pictures
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Filha de imigrantes nigerianos, Cynthia Erivo nasceu em 8 de janeiro de 1987, em Londres, capital do Reino Unido, onde também passou a infância. Ainda jovem, ela estudou psicologia e performance musical na Universidade de East London. Foto: Reprodução/@cynthiaerivo
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Tempos depois, ela se transferiu para a renomada Royal Academy of Dramatic Art (RADA), onde aprimorou suas habilidades como atriz. Em 2011, Erivo estreou no teatro com o musical “Les Parapluies de Cherbourg” (“Os Guarda-Chuvas de Cherbourg”, em português), da West End. Foto: Reprodução/Youtube
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Em 2015, destacou-se ao interpretar Celie Harris na produção da Broadway de "A Cor Púrpura", papel que revelou Whoopi Goldberg no clássico do cinema de 1985. Foto: Reprodução
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Pela peça, Erivo ganhou todos os seus principais prêmios de uma vez: Grammy (Melhor Álbum de Teatro Musical), Tony (Melhor Atriz Principal em um Musical) e Emmy Awards (Melhor Performance Musical em um Programa Diurno). Foto: Reprodução
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Erivo começou a trabalhar na TV em 2015, com participações especiais em séries como "Chewing Gum" (2015–2017) e "The Tunnel" (2013–2018). Foto: Reprodução
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Em 2018, Cynthia Erivo fez sua estreia no cinema com o filme de suspense "Maus Momentos no Hotel Royale", dirigido por Drew Goddard ("O Segredo da Cabana", 2011). No mesmo ano, emplacou papel relevante em "As Viúvas", dirigido por Steve McQueen ("12 Anos de Escravidão", 2013). Foto: Reprodução
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Em 2019, protagonizou "Harriet", interpretando Harriet Tubman, figura marcante da história dos Estados Unidos que fugiu da condição de escrava e foi uma ativista da abolição. Por esse papel, foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz e Melhor Canção Original pela música "Stand Up", que ela co-escreveu e performou para o filme. Foto: Divulgação
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Ela voltou a se destacar em "Wicked", ao interpretar Elphaba, uma jovem incompreendida por ter a pele verde e que ainda não descobriu os verdadeiros poderes. Durante sua trajetória de autoconhecimento, ela cruza caminhos com Glinda (Ariana Grande), uma figura carismática e ambiciosa, que tenta encontrar conexão com sua essência interior. A produção rendeu a ela a indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar. Foto: Divulgação/Universal Pictures
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Em 2026, ela voltou ao teatro para estrelar uma nova montagem de “Drácula”,no West End londrino. Escrita e dirigida por Kip Williams, a peça é um monólogo onde a atriz interpreta todos os 23 personagens da clássica história de Bram Stoker sozinha, sem intervalos. Foto: Reprodução