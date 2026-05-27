Cynthia Erivo recebe honraria da família real britânica em cerimônia conduzida pelo príncipe William

Ela voltou a se destacar em "Wicked", ao interpretar Elphaba, uma jovem incompreendida por ter a pele verde e que ainda não descobriu os verdadeiros poderes. Durante sua trajetória de autoconhecimento, ela cruza caminhos com Glinda (Ariana Grande), uma figura carismática e ambiciosa, que tenta encontrar conexão com sua essência interior. A produção rendeu a ela a indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar. Foto: Divulgação/Universal Pictures