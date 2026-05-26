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Chocolate amargo virou destaque entre especialistas: veja por que versões com mais cacau são consideradas mais saudáveis

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Redação Flipar
  • Em diferentes países, estudos e especialistas relacionam o consumo moderado do chocolate amargo à presença de antioxidantes naturais encontrados no cacau. Veja a seguir como esses chocolates são produzidos, quais os principais percentuais existentes e por que eles costumam ser considerados opções mais interessantes.
    Em diferentes países, estudos e especialistas relacionam o consumo moderado do chocolate amargo à presença de antioxidantes naturais encontrados no cacau. Veja a seguir como esses chocolates são produzidos, quais os principais percentuais existentes e por que eles costumam ser considerados opções mais interessantes. Foto: imagem gerada por i.a
  • O chocolate meio amargo normalmente possui entre 40% e 55% de cacau. Ele ainda apresenta sabor adocicado, mas já tem menor quantidade de açúcar em comparação ao chocolate ao leite tradicional vendido em supermercados.
    O chocolate meio amargo normalmente possui entre 40% e 55% de cacau. Ele ainda apresenta sabor adocicado, mas já tem menor quantidade de açúcar em comparação ao chocolate ao leite tradicional vendido em supermercados. Foto: Reprodução do site 99destinos.com.vc/delicias-na-suica-visitando-a-fabrica-da-nestle-maison-cailler-e-a-fabrica-do-queijo-gruyere/
  • As versões com cerca de 60% a 70% de cacau estão entre as mais populares entre consumidores que buscam equilíbrio entre sabor intenso e leve dulçor. Muitos especialistas apontam essa faixa como uma das mais agradáveis para adaptação do paladar.
    As versões com cerca de 60% a 70% de cacau estão entre as mais populares entre consumidores que buscam equilíbrio entre sabor intenso e leve dulçor. Muitos especialistas apontam essa faixa como uma das mais agradáveis para adaptação do paladar. Foto:
  • Os chocolates com 70% de cacau ou mais costumam ser os mais citados em listas de opções consideradas mais saudáveis. Isso acontece porque concentram maior quantidade de massa de cacau e geralmente possuem menos açúcar na composição.
    Os chocolates com 70% de cacau ou mais costumam ser os mais citados em listas de opções consideradas mais saudáveis. Isso acontece porque concentram maior quantidade de massa de cacau e geralmente possuem menos açúcar na composição. Foto: Divulgação
  • Já os chocolates acima de 85% apresentam sabor bastante intenso e textura menos doce. Algumas versões chegam perto do amargor puro do cacau, sendo procuradas principalmente por consumidores acostumados a sabores mais fortes.
    Já os chocolates acima de 85% apresentam sabor bastante intenso e textura menos doce. Algumas versões chegam perto do amargor puro do cacau, sendo procuradas principalmente por consumidores acostumados a sabores mais fortes. Foto: Divulgação
  • A produção do chocolate amargo começa com a colheita das sementes do cacau, retiradas do fruto conhecido como cabossa. Depois da extração, os grãos passam por fermentação e secagem, etapas importantes para desenvolver aroma e sabor.
    A produção do chocolate amargo começa com a colheita das sementes do cacau, retiradas do fruto conhecido como cabossa. Depois da extração, os grãos passam por fermentação e secagem, etapas importantes para desenvolver aroma e sabor. Foto: freepik
  • Após esse processo, os grãos são torrados em temperaturas controladas. A torra ajuda a intensificar características aromáticas do cacau e também facilita a remoção da casca que envolve as sementes.
    Após esse processo, os grãos são torrados em temperaturas controladas. A torra ajuda a intensificar características aromáticas do cacau e também facilita a remoção da casca que envolve as sementes. Foto: wikimedia commons Graham Crumb
  • Na etapa seguinte, os nibs de cacau são triturados até formar uma pasta espessa conhecida como massa de cacau. É justamente essa matéria-prima que define grande parte do percentual indicado nas embalagens dos chocolates.
    Na etapa seguinte, os nibs de cacau são triturados até formar uma pasta espessa conhecida como massa de cacau. É justamente essa matéria-prima que define grande parte do percentual indicado nas embalagens dos chocolates. Foto: Kaffee Meister Unsplash
  • Durante a fabricação do chocolate amargo, fabricantes costumam adicionar pequenas quantidades de açúcar e manteiga de cacau. Quanto maior o percentual de cacau informado no rótulo, menor tende a ser a proporção de açúcar utilizada.
    Durante a fabricação do chocolate amargo, fabricantes costumam adicionar pequenas quantidades de açúcar e manteiga de cacau. Quanto maior o percentual de cacau informado no rótulo, menor tende a ser a proporção de açúcar utilizada. Foto: imagem gerada por i.a
  • Muitos nutricionistas destacam que o cacau contém compostos antioxidantes chamados flavonoides. Diferentes estudos associam essas substâncias à proteção das células contra danos provocados pelos radicais livres no organismo.
    Muitos nutricionistas destacam que o cacau contém compostos antioxidantes chamados flavonoides. Diferentes estudos associam essas substâncias à proteção das células contra danos provocados pelos radicais livres no organismo. Foto: Divulgação
  • Outra característica frequentemente citada é a maior sensação de saciedade proporcionada pelos chocolates mais intensos. Mesmo assim, especialistas reforçam que o consumo deve acontecer com moderação, já que o alimento continua sendo calórico.
    Outra característica frequentemente citada é a maior sensação de saciedade proporcionada pelos chocolates mais intensos. Mesmo assim, especialistas reforçam que o consumo deve acontecer com moderação, já que o alimento continua sendo calórico. Foto: Divulgação
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