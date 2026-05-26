Celebridades e TV
Giovanna Ewbank fala sobre novo projeto nas redes sociais e nova fase da vida
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Ela pretende levar esse conteúdo completo para seu canal no YouTube, já que, segundo ela, ele tem potencial para outros formatos, como videocast, documentário e encontros presenciais. Longe da atuação desde 2015, a atriz também revelou que tem vontade de voltar a atuar e confirmou que filmará, no final do ano, um longa ao lado do marido, Bruno Gagliasso, que ela acredita ter tudo a ver com eles. Casada há mais de 15 anos com Bruno Gagliasso, Giovanna destacou que a relação dos dois é construída Foto: Reprodução / Instagram
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Giovanna e Bruno Gagliasso começaram a namorar em 2009 e se casaram no ano seguinte. Em 2016, durante uma viagem ao Malawi, na África, adotaram Chissomo, uma menina de 4 anos de idade que recebeu o apelido de Títi. Em 2019, adotaram um menino chamado Bless, também com 4 anos. Nesse mesmo ano, Giovanna ficou grávida de Zyan, que nasceu em julho de 2020. Inclusive, sobre a estreia de Títi nas passarelas do Rio Fashion Week, a atriz afirmou que incentiva a filha a se expressar com liberdade, mas pr Foto: Reprodução/Instagram
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Conheça mais, a seguir, sobre a trajetória de Giovanna Ewbank. Nascida em 14 de setembro de 1986, na cidade de São Paulo, é uma atriz, modelo, apresentadora e influenciadora com mais de 29 milhões de seguidores no Instagram, conhecida por ter atuado e apresentado alguns programas na TV Globo. Foto: Reprodução/@gioewbank
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Desde pequena, estudou para se tornar atriz e também trabalhou como modelo. Assim, aos 12 anos, começou a estudar teatro, cinema e televisão. Além disso, aos 13 anos, já demonstrava criatividade ao recriar e customizar suas próprias roupas, além de produzir bolsas e batas para vender às amigas da escola. Foto: Instagram @gioewbank
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Em 2007, estreou como atriz no papel da caipira Marcinha na décima quarta temporada de “Malhação”, que foi protagonizada por Thaila Ayala, Rômulo Arantes Neto, Fiorella Mattheis e Maria Eduarda Machado. No ano seguinte, estreou no horário nobre em “A Favorita”, novela de João Emanuel Carneiro, como Sharon. Foto: Reprodução TV Globo
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No ano de 2010, foi escalada para o elenco de “Escrito nas Estrelas”, de Elizabeth Jhin, onde interpretou o papel de Suely. Em 2012, entrou na terceira temporada do seriado “Acampamento de Férias”, escrito por Renato Aragão. Em 2013, participou de sua terceira novela, “Joia Rara”, de Duca Rachid e Thelma Guedes, interpretando Cristina. Foto: Divulgação Globo
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Giovanna Ewbank ainda fez parte do elenco e fez participação especial em outras produções da TV Globo, como “O Dentista Mascarado”, “Babilônia”, “Totalmente Demais”, entre outros. Além disso, participou do quadro “Dança dos Famosos”, mas foi a segunda eliminada da disputa. Foto: Reprodução / Instagram
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No cinema, Giovanna deu voz a Cruz Ramirez em “Carros 3” e à Cachinhos Dourados em “Gato de Botas 2: O Último Pedido”. Também trabalhou como dubladora no filme de animação indo-brasileiro “Arca de Noé”, como a personagem Serpente 1/Amy, além de ter atuado em alguns curtas-metragens. Foto: Reprodução de Youtube copiada do site noticiasdatv.uol.com.br
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Como apresentadora, Giovanna Ewbank começou no “TV Globinho”. Depois, foi repórter do “Vídeo Show”. Em 2018, comandou o programa “Superbonita”, do canal GNT, ao lado de Karol Conká. No canal, também apresentou “No Paraíso com Gio Ewbank”. Em 2020, apresentou a primeira temporada do reality show “The Circle Brasil”, da Netflix. Foto: Divulgação
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Ela tem seu próprio canal no YouTube, o "Gioh". Lá, ela tem diversos programas, no qual recebe personalidades para entrevistas, além de discutir temas do dia a dia. O canal conquistou rapidamente o público e, em menos de seis meses de seu lançamento, atingiu a marca de 1 milhão de inscritos. Foto: Reprodução / Instagram
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No canal, ela também estreou o podcast “Quem Pode, Pod”, que ganhou o prêmio Geração Glamour de “Videocast Sensação”. Também estreou, em seu canal, um programa que apresenta ao lado de Bruno Gagliasso sobre temas adultos. Foto: Divulgação