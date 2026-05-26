Giovanna Ewbank fala sobre novo projeto nas redes sociais e nova fase da vida

Ela pretende levar esse conteúdo completo para seu canal no YouTube, já que, segundo ela, ele tem potencial para outros formatos, como videocast, documentário e encontros presenciais. Longe da atuação desde 2015, a atriz também revelou que tem vontade de voltar a atuar e confirmou que filmará, no final do ano, um longa ao lado do marido, Bruno Gagliasso, que ela acredita ter tudo a ver com eles. Casada há mais de 15 anos com Bruno Gagliasso, Giovanna destacou que a relação dos dois é construída Foto: Reprodução / Instagram