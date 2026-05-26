Celebridades e TV
Murilo Rosa é confirmado na continuação de “Beleza Fatal”
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Além de Murilo Rosa, a continuação deve contar novamente com Camila Queiroz, Giovanna Antonelli, Camila Pitanga, Augusto Madeira e Breno Ferreira. A produção também deve introduzir novos personagens e ampliar os conflitos apresentados na primeira temporada da novela, que conquistou um grande público e teve uma ótima repercussão desde a estreia na plataforma. Lançada em janeiro de 2025 na HBO Max, “Beleza Fatal” acompanha a história de Sofia, personagem de Camila Queiroz, uma órfã que busca vinga Foto: Divulgação
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A novela, que mistura drama, romance, suspense e disputas familiares, também conta com Giovanna Antonelli no papel de Elvira, Augusto Madeira no papel de Lino, e Breno Ferreira no papel de Alec. Murilo Rosa deu vida ao médico Tomás Monteiro na trama. O personagem se casou com Andrea, personagem interpretada por Kiara Felippe após manter um relacionamento secreto com a dançarina. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
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Conheça mais, a seguir, sobre a trajetória de Murilo Rosa. Nascido em Brasília no dia 21 de agosto de 1970, Murilo teve a infância marcada pela prática do taekwondo e sonhava em disputar os Jogos Olímpicos. Ele, inclusive, representou o Brasil no mundial da juventude em Santander, Espanha, em 1990. Também competiu na Copa do Mundo da modalidade em Madri, onde perdeu a disputa pelo bronze para um atleta dos Estados Unidos. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
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Apesar de cursar Educação Física, em 1991, decidiu trocar o esporte pela vida artística ao ingressar na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. No ano seguinte, se mudou para o Rio de Janeiro, onde estudou no Teatro O Tablado e atuou em algumas peças. Sua estreia na televisão ocorreu em 1994, na novela "74.5: Uma Onda no Ar", da Rede Manchete, e participou da série "Confissões de Adolescente", da TV Cultura. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
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Em 1995, atuou no SBT como Henrique em "Antônio Alves, Taxista" e retornou à Rede Manchete na novela "Xica da Silva", como Martim. Em 1997, Murilo viveu seu primeiro protagonista na TV como Tenente Aquiles em "Mandacaru", papel que lhe rendeu o Troféu Oscar Santos. Atuou e teve destaque, também, na novela "O Cravo e a Rosa". Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
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Murilo foi um dos destaques da novela das nove "América", um dos maiores sucessos da década de 2000, como Dinho, um peão que se apaixona por Neuta, personagem de Eliane Giardini. Pelo papel, Murilo recebeu os prêmios de melhor ator e melhor casal romântico no Prêmio Extra de Televisão e no 8.º Prêmio Contigo!. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
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Em 2010, protagonizou "Araguaia" como Solano, um homem marcado por uma maldição indígena que ameaçava sua família. A produção, que também foi protagonizada por Cleo Pires, foi a primeira novela das 18h produzida em alta definição. A trama de Walther Negrão também foi indicada ao Emmy Internacional. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
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Ele ainda esteve em produções como "Força de um Desejo", “A Padroeira, "A Casa das Sete Mulheres", “Bang Bang”, “Desejo Proíbido”, "Salve Jorge", "A República em Laguna", "Malhação: Seu Lugar no Mundo", "Rio Heroes", "Orgulho e Paixão", "Salve-se Quem Puder", “Beleza Fatal”, entre outros. Além disso, conquistou a primeira edição do quadro "Dança no Gelo". Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
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Ao longo da carreira, protagonizou filmes como "Vazio Coração", "A Menina Índigo", "E.A.S. Esquadrão Antissequestro", "Rota de Fuga" e "A Comédia Divina". Além disso, viveu o maestro Mozart Vieira no filme "Orquestra dos Meninos", papel que lhe rendeu o prêmio de melhor ator no Festival de Cinema de Los Angeles. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
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No teatro, participou e se destacou em diversas montagens, por exemplo, protagonizou o musical "Barnum, O Rei do Show" em 2022, um sucesso de público e crítica. Por sua atuação, recebeu indicações aos prêmios Bibi Ferreira e Cesgranrio. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
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Em 2022, estreou como apresentador em "A Ponte - The Bridge Brasil", produção da HBO Max, que marcou um novo momento em sua carreira. O programa lhe rendeu, em 2023, o prêmio de Melhor Programa de Entretenimento Sem Roteiro no Emmy Internacional, tornando-o o primeiro apresentador brasileiro a conquistar a premiação. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial