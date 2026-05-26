Murilo Rosa é confirmado na continuação de “Beleza Fatal”

Conheça mais, a seguir, sobre a trajetória de Murilo Rosa. Nascido em Brasília no dia 21 de agosto de 1970, Murilo teve a infância marcada pela prática do taekwondo e sonhava em disputar os Jogos Olímpicos. Ele, inclusive, representou o Brasil no mundial da juventude em Santander, Espanha, em 1990. Também competiu na Copa do Mundo da modalidade em Madri, onde perdeu a disputa pelo bronze para um atleta dos Estados Unidos. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial