Brasileiro tem o coração perfurado por peixe-agulha enquanto surfava em praia famosa da Costa Rica

Segundo informações do jornal O Globo, o impacto foi extremamente forte e o bico do animal atravessou o coração do brasileiro. Por sorte, tinha um médico na praia no momento do acidente e ele realizou os primeiros socorros até que as equipes de emergência chegassem. Depois de estabilizado, o catarinense foi levado de avião para San José, capital da Costa Rica, onde passou por uma cirurgia cardíaca delicada na qual precisou costurar um músculo do coração. Foto: Arquivo Pessoal