Celebridades e TV
Chay Suede estreia no teatro com peça que mistura autobiografia, humor e ficção
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Com direção de Felipe Hirsch e dramaturgia assinada por Hirsch em parceria com o escritor Caetano W. Galindo, o espetáculo utiliza episódios inspirados na infância e adolescência de Chay como ponto de partida para criar uma narrativa marcada pelo exagero, pela ironia e pela constante dúvida entre o que realmente aconteceu e o que pertence ao imaginário. A dramaturgia dialoga com obras literárias consagradas, como “A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy”, de Laurence Sterne, e “Memóri Foto: Mayra Azzi/Divulgação
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O projeto representa um passo importante na trajetória artística do ator, conhecido principalmente por trabalhos na televisão, no cinema e na música, e agora também dedicado à experiência do teatro autoral. Atualmente, Chay Suede está no ar na novela das 21h “Quem Ama Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto. Na trama, ele vive Pedro, advogado que se relaciona com a protagonista Adriana, interpretada por Letícia Colin. A seguir, conheça a trajetória de Chay Suede. Foto: Reprodução Instagram @chay
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Roobertchay Domingues da Rocha Filho, seu nome de batismo, nasceu em 30 de junho de 1992 em Vila Velha, no Espírito Santo. Ele é filho de Roobertchay da Rocha e Hérica Godoy. Ele adotou o sobrenome artístico “Suede” em referência ao filme “Johnny Suede”. Foto: Reprodução Instagram /@chay
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Chay Suede iniciou sua carreira em 2010, ao participar da quinta temporada do reality show “Ídolos”, da Record TV, no qual terminou em quarto lugar. Foto: Reprodução Youtube
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Um ano depois, ele assumiu o papel de protagonista na versão brasileira da novela “Rebelde”, também na Record TV, interpretando Tomás Campos Sales Penedo. Durante sua participação na novela, também integrou o grupo musical formado pelos atores da produção, a banda Rebeldes, que existiu entre 2011 e 2013. Foto: Reprodução X
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Em 2013, ele lançou seu primeiro álbum solo, intitulado “Chay Suede”. No ano seguinte, assinou contrato com a TV Globo e atuou na primeira fase da novela “Império”, como o jovem José Alfredo Medeiros, o comendador. Foto: Reprodução Instagram /@chay
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Em seguida, emplacou uma novela por ano na emissora entre 2015 e 2019. Em 2015, participou de “Babilônia”, como Rafael. Em 2016, integrou o elenco de “A Lei do Amor”, como o jovem Pedro Guedes Leitão. Em 2017, fez parte de “Novo Mundo”, interpretando Joaquim Martinho (Tinga). Em 2018, atuou em “Segundo Sol”, como Ícaro Batista, e em 2019 interpretou Domênico em “Amor de Mãe”. Foto: Reprodução Instagram /@chay
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Em 2022, Suede integrou o elenco da novela “Travessia”, como Ariovaldo “Ari” Fernandes de Souza. Foto: Reprodução Instagram
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Em “Mania de Você”, novela exibida entre 2024 e 2025 e indicada ao Emmy Internacional na categoria de melhor telenovela, interpretou Mavi Salama Dumas. Foto: Divulgação
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No cinema, Chay já atuou em filmes como “Lascados”, “Jonas”, “O Banquete”, “Rasga Coração”, “Minha Fama de Mau”, “A Jaula”, “Dona Lurdes – O Filme”, entre outros. Foto: Divulgação
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Chay namorou atrizes famosas, como sua companheira de “Rebelde Brasil” Sophia Abrahão e a atriz Manu Gavassi. Foto: divulgação
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Em 2014, Chay começou a namorar a atriz e modelo Laura Neiva. Eles se casaram em 2019 e têm três filhos: Maria, José e Ana. Foto: Reprodução Instagram /@chay