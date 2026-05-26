Chay Suede estreia no teatro com peça que mistura autobiografia, humor e ficção

Com direção de Felipe Hirsch e dramaturgia assinada por Hirsch em parceria com o escritor Caetano W. Galindo, o espetáculo utiliza episódios inspirados na infância e adolescência de Chay como ponto de partida para criar uma narrativa marcada pelo exagero, pela ironia e pela constante dúvida entre o que realmente aconteceu e o que pertence ao imaginário. A dramaturgia dialoga com obras literárias consagradas, como “A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy”, de Laurence Sterne, e “Memóri Foto: Mayra Azzi/Divulgação