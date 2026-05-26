Economia
Banco Central inicia retirada de notas antigas do real; veja o que muda para os brasileiros
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A medida envolve notas de R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100 emitidas naquele período inicial do Plano Real, além da cédula comemorativa de R$ 10 criada em celebração aos 500 anos do Descobrimento do Brasil. Segundo o Banco Central, a substituição dessas notas ocorre principalmente por causa do desgaste natural provocado pelo longo tempo de circulação, já que muitas delas permanecem em uso há mais de três décadas. Foto: Reprodução/BCB
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O processo faz parte de uma política contínua de renovação do papel-moeda brasileiro. Em julho de 2024, o BC publicou uma instrução normativa reforçando os procedimentos para recolhimento das cédulas antigas, justamente em um momento em que as transferências instantâneas e os pagamentos digitais ganham cada vez mais espaço no cotidiano dos brasileiros. Foto: Arquivo / Marcello Casal Jr / Agencia Brasil
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O avanço do Pix reduziu significativamente a necessidade de uso de dinheiro em espécie em diversas operações do dia a dia, desde pequenas compras até pagamentos de contas e transferências pessoais. Foto: Agência Brasil
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A mudança não significa o fim do dinheiro físico no Brasil. O papel-moeda continua sendo considerado importante para diferentes setores da economia e ainda é bastante utilizado por parte da população, principalmente em regiões com menor acesso bancário ou em situações nas quais os meios digitais não estão disponíveis. O que acontece, na prática, é apenas a retirada gradual de uma versão antiga das cédulas, substituída por modelos mais modernos e com novos elementos de segurança. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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O Banco Central esclarece que as notas antigas continuam válidas e podem ser utilizadas normalmente em qualquer estabelecimento comercial. Não existe prazo para que a população faça a troca imediata das cédulas. Foto: Agência Brasil
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O recolhimento ocorre de forma progressiva: quando essas notas chegam aos bancos por meio de depósitos, pagamentos ou troco, as instituições financeiras fazem a separação e encaminham o material ao sistema responsável pela custódia do dinheiro. Dessa maneira, o recolhimento e substituição permanece concentrado nas instituições financeiras, sem necessidade de mobilização direta dos cidadãos. Foto: Reprodução do site ms.gov.br
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De acordo com informações divulgadas pelo portal UOL, aproximadamente 3% das cédulas da Primeira Família do Real ainda estavam em circulação no ano passado. Embora a porcentagem seja relativamente pequena, ela demonstra que parte significativa dessas notas segue presente no cotidiano de muitos brasileiros, especialmente em transações em dinheiro vivo. Foto: Reprodução Banco Central do Brasil
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As cédulas da Primeira Família do Real possuem características visuais bastante diferentes das versões mais recentes. Muitas delas trazem estilos gráficos antigos e elementos de segurança menos sofisticados do que os utilizados atualmente. Ainda assim, o Banco Central ressalta que esses modelos contam com mecanismos próprios de autenticação, desenvolvidos para dificultar falsificações na época em que foram produzidos. Foto: Reprodução/BCB
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Entre os principais itens de segurança presentes nas notas antigas estão a marca-d’água, a imagem latente, a impressão em alto-relevo, o registro coincidente e, em alguns casos, a faixa holográfica. A marca-d’água pode ser visualizada ao colocar a cédula contra a luz, revelando imagens incorporadas ao papel durante sua fabricação. Já a imagem latente aparece quando a nota é inclinada em determinados ângulos. Foto: Reprodução/BCB
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Nos últimos anos, o Banco Central vem apostando em versões mais modernas das cédulas, com tecnologias de segurança mais avançadas e maior resistência ao desgaste físico. Além de dificultar falsificações, essas mudanças ajudam a prolongar a vida útil do dinheiro em circulação e reduzem custos de reposição para o sistema financeiro nacional. Foto: Joel Fotos/Pixabay
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Mesmo com o crescimento das transações digitais, autoridades econômicas afirmam que o dinheiro em espécie ainda desempenha papel importante na economia brasileira. Por isso, o processo atual é tratado como uma atualização natural do meio circulante, e não como uma preparação para extinguir as cédulas no país. Foto: Daniel Dan/Unsplash